Ochrana a oslobodenie Ukrajincov

Holokaust a oslava nacizmu

5.9.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v utorok neopodstatnene tvrdil, že západné mocnosti dosadili do pozície prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského , ktorý má židovský pôvod, aby „zakryl oslavovanie nacizmu“.Ako pripomína web news.sky.com, šéf Kremľa už skôr označil svoju inváziu na Ukrajinu za pokus o „denacifikáciu“ krajiny.Predtým, ako ruské sily minulý rok rozpútali vojnu na Ukrajine, Putin bez dôkazov tvrdil, že Ukrajinci „čelia ponižovaniu a genocíde páchanej kyjivským režimom“ a „špeciálna vojenská operácia“ bola prostriedkom na ich „ochranu“ a „oslobodenie“.Utorkové vyjadrenia Putina o Zelenskom boli odpoveďou na otázku, ktorú mu položila ruská štátna televízia.„Západní opatrovníci postavili do čela modernej Ukrajiny človeka, etnického Žida, so židovskými koreňmi, so židovským pôvodom,“ povedal Putin a dodal: „Celú situáciu robí mimoriadne nechutnou to, že etnický Žid kryje oslavovanie nacizmu a kryje tých, ktorí svojho času viedli holokaust na Ukrajine.“Zelenskyj povedal, že niektorí bratia jeho starého otca boli zabití počas holokaustu, a opakovane odmietol obvinenia, že podporoval neonacistov na Ukrajine.