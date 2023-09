Hlas žiada zaisťovanie migrantov, zrušenie mimoriadnej covidovej situácie, vojakov na hraniciach a odvolanie Hamrana

Signál pre prevádzačov

Vojaci na hraniciach

5.9.2023 (SITA.sk) - Zaistenie nelegálnych migrantov až do dôsledného preverenia ich totožnosti, posilnenie ochrany slovenských hraníc armádou, zrušenie mimoriadnej situácie kvôli Covidu pre možnosť vrátenia migrantov do inej krajiny a odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana To sú riešenia migračnej krízy, ktoré v utorok predseda Hlasu Peter Pellegrini a podpredsedníčka Denisa Saková predstavili premiérovi Ľudovítovi Ódorovi . Stretnutie sa konalo na podnet predsedu vlády.„Policajný prezident Štefan Hamran nám včera oznámil, že na migrantov si „musíme zvyknúť“. Nie, pán Hamran, ľudia na Slovensku si na toto určite zvykať nechcú. Ak polícia nezvláda svoju základnú úlohu – pomáhať a chrániť bezpečie slovenských občanov – mal by pán Ódor pána Hamrana z funkcie okamžite odvolať,“ povedal po rokovaní Peter Pellegrini.Denisa Saková pripomenula, že zákon v konkrétnych paragrafoch umožňuje obmedziť na slobode nelegálneho migranta a zaistiť ho až do komplexného preverenia jeho identity.„Slovensko má zariadenia, ktoré na tento účel môže využiť. Okrem uistenia sa, že konkrétny nelegálny migrant neznamená pre ľudí na Slovensku hrozbu, je toto opatrenie dôležitým signálom pre prevádzačov, že Slovensko nie je žiadne korzo pre nelegálnu migráciu,“ upozornila Denisa Saková.Tretím opatrením Hlasu je okamžité posilnenie ochrany slovenských hraníc armádou.„Ak mohli vojaci asistovať pri vytieraní nosov, strážiť okresné cesty počas pandémie, len aby slovenskí občania nemohli navštíviť rodinu aj v susednom okrese, potom môžu aj pomáhať chrániť Slovensko pred nelegálnymi migrantmi,“ zdôraznil Peter Pellegrini.Štvrtým opatrením je okamžité zrušenie mimoriadnej situácie kvôli ochoreniu Covid 19, ktoré na Slovensku stále platí, hoci pandémia sa dávno skončila.„Stále platná mimoriadna covidová situácia bráni možnosti readmisie, teda vydávania nelegálnych migrantov späť do krajín, z ktorých na Slovensko prišli,“ uzavrel Peter Pellegrini.