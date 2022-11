Etnickí srbskí predstavitelia rezignovali na svoje funkcie, ide o reakciu na prepustenie uznávaného policajta

Spor o poznávaciu značku auta

Hrozia pokutami

Bojkot miestnych inštitúcií

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia etnickej srbskej menšiny v Kosove v sobotu odstúpili zo svojich funkcií na protest proti prepusteniu policajta, ktorý sa neriadil rozhodnutím vlády o poznávacích značkách vozidiel.Začiatkom tohto týždňa prištinské úrady prepustili popredného srbského policajta v severnom Kosove, kde žije väčšina etnických Srbov. Ten odmietol rešpektovať rozhodnutie zmeniť poznávacie značky vozidiel v krajine za poznávacie značky vydané Kosovom.Ešte v júni Kosovo prijalo zákon, ktorý vyžaduje od vozidiel so srbskými poznávacími značkami vymeniť ich za kosovské. Po tlaku USA a EÚ a napätí na severe však súhlasilo s odkladom účinnosti do 1. novembra.Kosovské úrady uviedli, že presadzovanie zákona bude postupné. Počas prvých troch novembrových týždňov vodičov, ktorí nedodržia pravidlá, najprv len upozornia.Potom dostanú pokutu a od konca januára budú môcť do 21. apríla jazdiť len vozidlá s novými dočasnými značkami. Po 21. apríli 2023 už nebudú povolené staré poznávacie značky a vodiči budú riskovať zabavenie ich vozidiel.Kosovský premiér Albin Kurti vyzval etnických Srbov, aby nebojkotovali miestne inštitúcie a „nestali sa korisťou politických manipulácií a geopolitických hier“.Kurti tvrdí, že srbský prezident Aleksandar Vučič klamal americkým a európskym vyslancom a „často sa stretáva a koordinuje (kroky) s ruským veľvyslancom v Belehrade“. „Srbsko nie je demokratickou krajinou, stáva sa nástrojom Kremľa,“ uviedol Kurti.