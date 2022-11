S diskrimináciou pre vyšší vek sa stretol skoro každý tretí Slovák či Slovenka, najčastejšie sa odohráva na trhu práce

Seniori vo vyššom veku

Trh práce či zdravotnícke zariadenia

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu veku, či už ako svedkovia alebo ako obeť, majú ľudia všetkých vekových skupín. Podiel ľudí, ktorí majú skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu vyššieho veku, dosahuje v celej populácii 29 percent.Medzi samotnými seniormi 55+ je ich viac ako tretina (35 percent), pričom 14 percent zažilo diskrimináciu na vlastnej koži a 21 percent bolo svedkom diskriminácie inej osoby. Vypláva to z výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Zber dát realizovala agentúra Focus v dňoch 4. - 14. augusta na vzorke 1 212 respondentov vo veku nad 18 rokov.Z prieskumu vyplýva, že citlivosť na závažnosť problému diskriminácie starších ľudí sa zvyšuje s rastúcim vekom. Osobne diskriminovaných bolo až 16 percent opýtaných vo veku 65 až 74 rokov, pričom 19 percent bolo svedkom diskriminácie z dôvodu vyššieho veku a 55 percent respondentov sa vyslovilo, že nezažilo ani nebolo svedkom takejto diskriminácie.Vo vekovej kategórii 55 až 64 rokov sa osobne s vekovou diskrimináciou stretlo 13 percent účastníkov výskumu, 23 percent bolo jej svedkom a na vlastnej koži ani jej svedkom nebolo 56 percent oslovených.Pri respondentoch starších ako 75 rokov sa osobne s diskrimináciou pre vek stretlo 11 percent ľudí, jej svedkami bolo 17 percent a vôbec sa s ňou nestretlo 60 percent opýtaných.Najčastejšie boli svedkami diskriminácie z dôvodu vyššieho veku ľudia vo vekovej skupine 45 až 54 ročných (29 %) a vo vekovej skupine 35 až 44 ročných (25 %). Až 77 percent mladých ľudí vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov sa vyslovilo, že nezažili ani neboli svedkami diskriminácie pre vyšší vek.Výskum sa tiež zameral na to, v ktorých oblastiach spoločnosti sa najčastejšie odohráva diskriminácia ľudí na základe staršieho veku. Takmer tri pätiny ľudí vo veku 18+ nadobudli skúsenosť s diskrimináciou na trhu práce (56 %).Druhou najexponovanejšou oblasťou sú zdravotnícke a sociálne zariadenia, kde zažila diskrimináciu viac ako štvrtina respondentov (28 %). Takmer pätina respondentov vo všeobecnosti konštatovala znevažujúci, bezohľadný, necitlivý prístup k seniorom.Ďalšia približne desatina respondentov nadobudla skúsenosť s diskrimináciou v obchodoch (14 %), vo verejnej doprave (13 %), na úradoch a inštitúciách poskytujúcich rozličné služby (11 %).Na druhej strane iba marginálna časť verejnosti vnímala neuspokojivú finančnú a sociálnu situáciu starších ľudí (3 %), kriminalitu namierenú proti nim (2 %) a zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi v rodine (1 %) v kontexte diskriminácie.