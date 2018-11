Etnológovia SAV skúmajú socializmus cez výpovede pamätníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Vedci Slovenskej akadémie vied (SAV) už vyše roka skúmajú totalitný režim metódou oral history. Cez výpovede pamätníkov hodnotia, ako ovplyvňuje život v socializme ich súčasné postoje. Súčasťou projektu s názvom Súčasné obrazy socializmu je aj fotografická súťaž pre stredoškolákov, ktorá bude trvať rok.Výskum zamerali na ľudí, ktorí žili svojdospelý život počas socializmu.uviedla Monika Vrzgulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV).Cieľom výskumu je v prvej fáze zozbierať minimálne sto príbehov. Odborníci chcú zistiť, ako dokázali ľudia v socializme fungovať a čo si z toho obdobia odniesli do súčasnosti.uviedla Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.Výpovede pamätníkov sú prostredníctvom tohto projektu po prvýkrát použité pre výskum. Do výskumu zapájajú odborníci aj žiakov a študentov, ktorí sa môžu prihlásiť do celoslovenskej sútaže s názvom Fotografia s príbehom.uviedla Vrzgulová. Súťaž bude paralelne organizovaná aj v Českej republike a výsledky majú obe krajiny vyhodnotiť 17. novembra 2019.Ambíciou výskumu je začať spracovávať archív rozhovorov. Zároveň podľa Voľanskej chcú pripraviť materiál a vytvoriť metódy, ako sa s týmito témami pracuje v školách.upozornila Voľanská.Do projektu vstúpil Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV spolu s odborníčkami z Univerzity Komenského, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt by mal trvať do roku 2021.