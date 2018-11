Železiarne Podbrezová sa zapojili do projektu na zamestnávanie Rómov

Na archívnej snímke Železiarne Podbrezová, pohľad na závod. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) – Ústredie práce spúšťa špeciálny pilotný projekt, ktorý má pomôcť nájsť zamestnanie ľuďom, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úrade práce. Ide o projekt s názvom Šanca pre všetkých a prácu prostredníctvom neho by si mali nájsť Rómovia. Realizovať ho budú Železiarne Podbrezová spoločne s breznianskym úradom práce.V železiarňach by malo nájsť prácu 50 ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a majú nízku kvalifikáciu.priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR Marián Valentovič. Vytvorené budú aj štyri pracovné miesta na dohodu pre koordinátorov, má ísť o tzv. prirodzených vodcov v rámci rómskej komunity, ktorí majú na týchto zamestnancov dohliadať.vysvetlil Valentovič.Už 4. decembra tohto roka sa uskutoční výberové konanie, pozvaných bude približne 500 uchádzačov spomedzi Rómov. Následne sa prvé tri mesiace budú títo zamestnanci pripravovať v školiacom centre, pričom ich budú platiť železiarne.doplnil Valentovič.Nemali by pritom zarábať minimálnu mzdu.vyčíslil Valentovič.O projekte bude minister Ján Richter v utorok (20.11.) informovať aj vládu.podotkol Richter. Na ten pilotný projekt je vyčlenených 420.000 eur z rozpočtu a rovnakou sumou bude prispievať aj zamestnávateľ.