EÚ a Srbsko dosiahli dohodu o nasadení európskej pohraničnej stráže

Komisár EÚ pre migráciu a občianstvo Dimitris Avramopulos Foto: TASR/AP/Thierry Monasse Foto: TASR/AP/Thierry Monasse

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že sa podarilo parafovať dohodu so Srbskom, ktorá umožní v prípade potreby nasadiť v tejto balkánskej krajine európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, vytvorenú z príslušníkov členských krajín EÚ.V mene EÚ dohodu podpísal eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos a za Srbsko podpredseda vlády a minister vnútra Nebojša Stefanovič.Agentúra Frontex, ktorá má na starosti pohraničnú a pobrežnú stráž, bude môcť Srbsku pomáhať pri riadení hraníc a uskutočňovať spoločné operácie so Srbskom, najmä v prípade náhlej zmeny migračných tokov.Avramopulos dohodu so srbskou stranou označil zav rámci spolupráce s Belehradom v oblasti migrácie, správy hraníc a bezpečnosti.uviedol komisár v správe pre médiá.Avramopulos vyjadril nádej, že dohoda so Srbskom bude rýchlo dotiahnutá do konca - vyžaduje sa ešte súhlas Európskeho parlamentu -, a že sa exekutíve EÚ podarí v krátkom čase ukončiť prebiehajúce rokovania s ostatnými partnermi zo západného Balkánu.Dohoda o štatúte spolupráce so Srbskom je treťou tohto druhu, ktorú sa Únii už podarilo dosiahnuť na západnom Balkáne - po dohode s Albánskom vo februári a s Macedónskom v júli tohto roka.(spravodajca TASR Jaromír Novak)