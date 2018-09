Šéf Banskobystrického kraja Lunter predstavil priority rozpočtu 2019

Na snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) – Doprava, lepšie cesty, efektívnejšie vzdelávanie aj turizmus patrí medzi desať hlavných priorít predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera a na tie sa sústreďuje i jeho prvý rozpočet kraja na rok 2019, ktorý predloží Zastupiteľstvu BBSK na októbrovom zasadnutí.konštatoval Lunter vo štvrtok na tlačovej besede v Banskej Bystrici.Ako uviedol pre TASR, konkrétne čísla rozpočtu zatiaľ nepovie.zdôraznil Lunter. Návrh rozpočtu zatiaľ ešte neprešiel cez komisie, konkrétne čísla by tak mohli byť nepresné alebo zavádzajúce a keďže neprešiel cez komisie, nezaoberali sa ním ešte ani poslanecké kluby v krajskom parlamente.reagoval podpredseda BBSK Stanislav Horník.Ako informoval riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý, do roku 2020 si dalo vedenie kraja za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest II. a III. triedy. Ide o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu s opravou 120 mostov, ktoré sú v katastrofálnom stave.uviedol.Rekonštrukcie ciest by z veľkej časti mali pokryť peniaze z eurofondov. V súčasnosti sa už pripravuje projektová dokumentácia na väčšinu úsekov, aby v rokoch 2019 a 2020 bolo možné čerpať európske zdroje.dodal Lunter.Ako vedenie BBSK v súvislosti s prioritami pripomenulo, už v októbri tohto roku začína v Brezne pilotne fungovať stavebný sociálny podnik, ktorý zamestná 10 až 15 ľudí. V BBSK je dnes vyše 25.000 ľudí v evidencii úradu práce, mnohí ďalší z nej vypadli, no naďalej zostávajú bez práce. Podnik bude vykonávať malé stavebné práce, ktoré by kraj inak zadával externým dodávateľom. Cieľom je do konca funkčného obdobia vedenia otvoriť aspoň tri ďalšie sociálne podniky predovšetkým na juhu BBSK, kde by našli uplatnenie dlhodobo nezamestnaní.