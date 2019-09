EÚ a WHO na globálnom imunizačnom summite zdôraznili potrebu očkovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Brusel 12. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravili vo štvrtok v Bruseli prvý spoločný globálny imunizačný summit. Cieľom podujatia je urýchliť globálne kroky na zastavenie šírenia chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, a bojovať proti dezinformáciám o očkovacích látkach.Predseda EK Jean-Claude Juncker počas úvodnej reči upozornil, že je neprijateľné, že ešte stále deti zomierajú na choroby, ktoré už dávno mali byť odstránené.opísal situáciu.Generálny riaditeľ WHO Adhanom Ghebreyesus Tedros upozornil, že po mnohých rokoch pokroku došlo k zvratu, keď sa znovu objavili osýpky a jedno z desiatich detí nedostáva základné očkovanie.vysvetlil.Jean-Claude Juncker aj Adhanom Ghebreyesus Tedros vyzvali na zintenzívnenie úsilia o zastavenie šírenia chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, napríklad osýpok. Za posledné tri roky sedem štátov sveta, vrátane štyroch v Európe, stratilo štatút krajín, ktoré odstránili osýpky. Len v Európe bolo za prvý polrok 2019 evidovaných 90.000 prípadov osýpok, vo svete to bolo až 365.000 prípadov.Nové ohniská epidémií sú priamym dôsledkom medzier v imunizačnom pokrytí, najmä medzi dorastom a dospelými, ktorí nikdy neboli kompletne očkovaní. Účastníci summitu poukázali na potrebu odstrániť viaceré prekážky - vytvorením jasnejšieho právneho rámca, zvýšením dostupnosti a kvality imunizačných služieb, podporou v sociálnej a kultúrnej oblasti, ako aj kladením dôrazu na motiváciu, zmenu postojov a šírenie vedomostí o tejto problematike.EK a WHO okrem toho vyzvali na výraznú podporu Globálnej aliancie pre vakcíny a imunizáciu (GAVI), ktorá hrá kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov očkovania v krajinách, ktoré sú v tejto oblasti najmenej rozvinuté.Na programe globálneho summitu sú aj nové modely a príležitosti na urýchlenie vývoja vakcín, ako aj spôsoby, ako urobiť z očkovania prioritu v oblasti verejného zdravia a všeobecných ľudských práv.Podľa WHO neochota očkovať, ktorá zahŕňa podceňovanie rizika nákazlivých chorôb či nedôveru a nedostatočný prístup k službám, bola v roku 2019 zaradená medzi desať hlavných hrozieb pre globálne zdravie.Z údajov prieskumu Wellcome Global Monitor vyplynulo, že 79 percent ľudí na celom svete si myslí, že vakcíny sú bezpečné a 84 percent verí v ich účinnosť. V mnohých štátoch EÚ sa však miera odmietnutia očkovania zvýšila pre nedôveru v bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok. Podľa prieskumu Eurobarometra z apríla tohto roka, takmer polovica občanov EÚ (48 percent) verí, že vakcíny môžu často spôsobiť vážne vedľajšie účinky, 38 percent si myslí, že môžu byť príčinou chorôb, proti ktorým majú chrániť, a 31 percent verí, že očkovanie môže oslabiť imunitný systém.Komisia upozornila, že tieto štatistiky sú aj výsledkom zvýšeného šírenia nepravdivých informácií o rizikách očkovania prostredníctvom digitálnych a sociálnych médií.