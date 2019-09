SaS: Sme dôrazne proti zvyšovaniu spotrebnej dane z tabaku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) je dôrazne proti zvyšovaniu spotrebnej dane z tabaku. Uviedli to liberáli v reakcii na návrh Ministerstva financií (MF) SR, ktorý 11. septembra odobril vládny kabinet.Podľa podpredsedníčky SaS a predsedníčky hospodárskeho výboru Národnej rady SR Jany Kiššovej by vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) nemala pár mesiacov pred voľbami zvyšovať dane len preto, aby tak dokázala zostaviť budúcoročný rozpočet.povedal predseda SaS Richard Sulík.SaS si myslí, že občania Slovenska už dostatočne doplatili na nehorázne šafárenie vlád Smeru, a preto nebude súhlasiť so žiadnym návrhom na zvýšenie daní.povedal Eugen Jurzyca zo SaS.doplnila Kiššová.Novela zákona podľa MF SR počíta so zvýšením spotrebnej dane na cigarety zo súčasných 64,10 eura na tisíc kusov (ks) na úroveň 74,60 eur/1000 ks. V praxi by to mohlo znamenať zvýšenie ceny škatuľky najpredávanejších cigariet v priemere približne o 40 centov. Teda zatiaľ čo dnes je priemerná cena takejto škatuľky približne 3,40 eura, od februára budúceho roka by sa mala zvýšiť v priemere asi na 3,80 eura, čo bude podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) stále druhá najnižšia cena v porovnaní s okolitými krajinami. Konečné slovo v stanovení ceny pre spotrebiteľa však majú výrobcovia tabakových výrobkov.MF SR upozornilo, že zvyšovanie cien cigariet je plánované vo všetkých krajinách V4 a väčšina z našich susedov plánuje zvýšenie cien aj pre bezdymové tabakové výrobky.Novela zákona preto prináša zvýšenie sadzby aj pre tieto výrobky, a to zo súčasných 76,70 eur/kg tabaku na 146,10 eur/kg tabaku. Priemerná cena za škatuľku bezdymových cigariet by sa tak zvýšila asi o 50 centov, približne na 4 eurá, čím by sa Slovensko vyrovnalo okolitým krajinám. Súčasne sa zvyšuje aj sadzba spotrebnej dane na tabak na 89,30 eur/kilogram.MF SR navrhuje účinnosť zmien od 1. februára 2020 s dvojmesačným prechodným obdobím. V praxi by to znamenalo, že cigarety so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, by sa na Slovensku mohli dopredávať do 1. apríla 2020. Po tomto termíne už bude možný iba predaj cigariet a bezdymových tabakových výrobkov s novou sadzbou dane.