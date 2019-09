EÚ chce na klimatickom summite v New Yorku predstaviť silný príbeh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdzuje záväzok Európskej únie (EÚ) k urýchleným ambíciám v oblasti klímy.V rámci prípravy na septembrový klimatický summit OSN v New Yorku EK pripomenula, že Európska únia je na čele globálnej akcie v oblasti klímy a rokuje o inkluzívnom medzinárodnom rámci, ktorý bude reagovať na výzvy spojené s klimatickými hrozbami.Únia už uskutočnila konkrétne kroky pre plnenie svojich záväzkov v rámci parížskej klimatickej dohody, ktoré sú v súlade s prioritou súčasnej eurokomisie dobudovať energetickú úniu s perspektívou pozitívnych dopadov v oblasti klimatických zmien.Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti spresnil, že podpisom parížskej dohody sa všetky strany zaviazali k znižovaniu emisií CO2.vysvetlil v správe pre médiá. Podľa jeho slov EÚ predstaví v New Yorku ovocie doterajšej práce na energetickej únii: realistickú perspektívu Európy, ktorá chce byť uhlíkovo neutrálna do roku 2050. Dodal, že EÚ zabezpečila, aby k tomuto prechodu prispeli všetky odvetvia.uviedol Šefčovič.Podľa eurokomisára pre klimatické opatrenia a energetiku Miguela Ariasa Caňeteho EÚ má "pre klimatický summit OSN. Zdôraznil, že Únia je globálnym lídrom v oblasti opatrení na boj proti zmenám klímy na čo má aj veľmi silný mandát od občanov. Komisia upozornila, že EÚ je prvou veľkou ekonomikou sveta, ktorá zaviedla právne záväzný rámec pre plnenie záväzkov parížskej dohody a ktorá úspešne prechádza na hospodárstvo s nízkymi emisiami s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.Podľa najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra zameraného na zmeny klímy, ktorý bol zverejnený v stredu, 93 percent Európanov verí, že zmena klímy je vážnym problémom. Ten istý prieskum naznačil, že 92 percent Európanov podporuje vytvorenie klimaticky neutrálnej EÚ do roku 2050.Spravodajca TASR Jaromír Novak