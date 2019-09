Gál: Dôvodom prevozu Mariana K. sú preventívno-bezpečnostné opatrenia

Na snímke Marian K. počas hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek TV Markíza, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave, 9. septembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. septembra (TASR) – Dôvodom prevozu Mariana K. do väzby v Nitre sú preventívno-bezpečnostné opatrenia, tvrdí minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Povedal to po stredajšom rokovaní vlády.Dôvody bližšie špecifikovať nechcel. „Sú to také veci, ktoré nepatria do médií ani na verejnosť.“ Dodal, že sú to informácie, ktoré patria iba tým zložkám, ktoré s nimi operujú.V súvislosti s prevozom Mariana K. minister ocenil. Podľa Gála ukázali dokonalé zvládnutie prevozu a bezpečnostných opatrení, pred pojednávaním prípadu falšovania zmeniek v Bratislave.O premiestnení obžalovaného a obvineného Mariana K. z Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove do ÚVV v Nitre rozhodol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.uviedla pre TASR jej hovorkyňa Jana Tökölyová.Obžalovaného a obvineného Mariana K. premiestnili z Ústavu na výkon väzby v Leopoldove do ÚVV v Nitre. Od vzatia do väzby koncom júna minulého roka bol Marian K. umiestnený najprv v ÚVV Bratislava, potom v Leopoldove, následne v Banskej Bystrici, potom opätovne v Leopoldove, a teraz v Nitre.Marian K. je obžalovaný vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti a taktiež je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka.