EÚ chce pomôcť skoncovať so všetkými formami detskej práce

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júna (TASR) - Európska únia spolu so svojimi medzinárodnými partnermi opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zaručiť základné ľudské práva každého dieťaťa. Uviedla to Európska komisia (EK) pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 12. júna.V spoločnej správe, ktorú pripravili eurokomisia a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, sa uvádza, že v súčasnosti je na celom svete 152 miliónov detí obeťou detskej práce. Týmto deťom je odopreté právo na prístup k vzdelaniu a bezpečnému životnému prostrediu.uvádza sa vo zverejnenom dokumente.Komisia upozornila, že tohto roku si pripomíname 30. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa a 20. výročie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o najhorších formách detskej práce, ktoré predstavujú základné kamene medzinárodnej ochrany práv detí.Podľa exekutívy EÚ kľúčom k dosiahnutiu cieľov OSN do roku 2025 je uprednostniť boj proti detskej práci vo všetkých príslušných odvetviach a politikách, najmä v oblasti vzdelávania, zodpovedného podnikania, odborného vzdelávania, poľnohospodárstva, výroby, baníctva, uľahčenia prechodu zo školy do zamestnania.uvádza sa v správe eurokomisie.EÚ chce podľa tohto dokumentu bojovať aj proti všetkým formám detskej práce v rámci dodávateľských reťazcov. Za vhodný príklad považuje projekt v hodnote 7,5 milióna eur, zameraný na odstránenie detskej práce a nútenej práce v reťazcoch spracovania bavlny a výroby textilu a odevov, na ktorom spolupracuje so spoločnosťami a komunitami zapojenými do riešenia problematiky práce alebo ohrozených detskou prácou v Burkine Faso, Mali, Pakistane a Peru.Komisia v správe pre médiá tiež uviedla, že EÚ prispieva aj k ochrane detí v konfliktných zónach - vrátane Sýrie a Jemenu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)