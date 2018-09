EÚ chce spolupracovať s africkými štátmi a chrániť vonkajšie hranice

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Salzburg 20. septembra (TASR) - Európska únia musí v oblasti migrácie skončiťa namiesto toho spolupracovať s ďalšími krajinami a tiež posilniť ochranu svojich hraníc, aby zamedzila prílevu migrantov. Predseda Európskej rady Donald Tusk to podľa agentúry Reuters uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového neformálneho summitu EÚ v rakúskom Salzburgu.Vedúci predstavitelia 28 členských krajín EÚ sa v Salzburgu stretli s cieľom riešiť aj otázku migrácie - tému, ktorá v posledných rokoch vážne naštrbila ich jednotu.vyhlásil Tusk pred novinármi ešte pred stredajšou neformálnou pracovnou večerou. Zároveň poukázal na zníženie imigrácie od vypuknutia krízy v roku 2015.V súvislosti s podporou ochrany vonkajších hraníc EÚ lídri prediskutujú nedávny návrh posilnenia právomocí a zvýšenia počtu príslušníkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na 10.000. To však kritizujú niektoré členské štáty, ako napríklad Taliansko, ktoré sa obávajú, že dôjde k ohrozeniu ich suverenity.Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, podporujúci tento návrh Európskej komisie, verí, že k dohode by mohlo dôjsť do konca tohto roka.EÚ chce v súvislosti so snahou zabrániť nelegálnej migrácii v Stredomorí taktiež diskutovať najmä s Egyptom, ale aj s Tuniskom či Marokom. Tusk povedal, že EÚ vo februári zorganizuje summit s Ligou arabských štátov v Egypte. V decembri tohto roka sa vo Viedni uskutoční summit EÚ s krajinami Africkej únie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v Salzburgu uviedla, že v rámci spolupráce je AfrikaLídri na summite tiež riešili nedávnu myšlienku zriadiťpre migrantov zachránených v Stredozemnom mori.