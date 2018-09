Poľský prezident napriek hrozbám EÚ vymenoval sudcov Najvyššieho súdu

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 20. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vymenoval vo štvrtok desať nových sudcov Najvyššieho súdu, a to napriek hrozbe sankcií zo strany EÚ. Sudcovia boli ustanovení do novovytvorenej disciplinárnej komory, ktorá podľa expertov na legislatívu môže slúžiť na zastrašovanie sudcov s kritickým postojom voči vláde.Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie poľskej prezidentskej kancelárie.Vládnuca konzervatívna a nacionalistická strana Právo a spravodlivosť (PiS) je obviňovaná z politického ovplyvňovania najvyššieho súdu krajiny, kde bude obsadených 44 z takmer 120 pozícií novými ľuďmi.Dekani desiatich poľských právnických škôl - vrátane krakovskej a varšavskej - v liste zverejnenom vo štvrtok obvinili vládu, že tieto miesta sú zapĺňané kandidátmi bez patričnej kvalifikácie, ako aj z oslabovania nezávislosti justície.PiS v rámci svojich justičných reforiem začala nútiť sudcov Najvyššieho súdu, aby v júli odišli do predčasného dôchodku. Odvtedy muselo svoju prácu opustiť 21 sudcov. Opozícia obviňuje vládnucu stranu z toho, že sa usiluje zbaviť kritických hlasov na Najvyššom súde. Kontroverzný zákon znižuje vek odchodu sudcov do dôchodku zo 70 na 65 rokov.Orgány EÚ súhlasia s poľskou opozíciou a už dva roky takisto kritizujú tamojšie justičné reformy a zúčastňujú sa na dialógu s poľskou vládou. Vlani začali bezprecedentné právne konanie voči Varšave pre porušovanie zákonov EÚ a základných hodnôt. PiS argumentuje tým, že chce napraviť nespoľahlivý súdny systém a zbaviť ho korupcie.