EÚ chce vyriešiť všetky otvorené otázky súvisiace so severoírskym protokolom

Problematika je predmetom „veľmi častých diskusií“, pričom na expertnej úrovni obe strany komunikujú „minimálne raz za dva týždne“, povedal novinárom Šefčovič.

Ako dodal, tento proces „nemôže byť večný“ a „mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme všetky otvorené otázky vyriešili do konca roka“.

Nevedia sa zhodnúť

Odloženie colných kontrol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) -Británia sa s EÚ nevie zhodnúť v otázke kontroly tovarov, ktoré prichádzajú do Severného Írska z ostatných častí Spojeného kráľovstva. Dohoda o brexite predpokladá, že časť obchodnej výmeny medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva musí podliehať colným kontrolám.Cieľom takzvaného severoírskeho protokolu je zabrániť situácii, keď by tovary z Británie vstupovali na spoločný trh EÚ bez preclenia, a zároveň garantovať pokračovanie otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou ako súčasťou európskeho spoločenstva.Londýn považuje kontroly tovarov na hranici za obťažujúce a chce zmeniť príslušné časti brexitovej dohody, EÚ však jej opätovné prerokovanie odmieta.Po opakovanom odložení colných kontrol začala únia v marci proti Londýnu právne konanie, ktoré potom koncom júla pozastavila. Šefčovič zdôrazňuje, že akékoľvek riešenia musia byť „v rámci protokolu“.Na otázku, či sa členské štáty EÚ dohodli na spoločnom postupe v prípade, že Spojené kráľovstvo aktivuje článok 16 protokolu, ktorý umožňuje obom stranám jednostranne pozastaviť platnosť častí brexitovej dohody, Šefčovič odpovedal, že únia sa tomuto scenáru chce vyhnúť, hoci „samozrejme, tá možnosť tu je“.Únia by v takom prípade musela preskúmať všetky možnosti, ktoré má v rámci dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva a dohody o obchode a spolupráci, dodal podpredseda Európskej komisie.