EÚ dá vyše 117 miliónov eur na zlepšenie dopravnej infraštruktúry

Brusel 27. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že EÚ investuje viac ako 117 miliónov eur do 39 kľúčových dopravných projektov, ktoré pomôžu dobudovať chýbajúce dopravné spojenia na kontinente a zamerajú sa tiež na trvalo udržateľné spôsoby dopravy.Ide o projekty, ktoré napríklad znížia hluk vytváraný nákladnými vlakmi, rozvíjajú a zlepšujú cezhraničné železničné spojenia a modernizujú kľúčovú infraštruktúru v európskych prístavoch. Finančne budú vybraté projekty podporované cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF), finančný mechanizmus EÚ na podporu dopravnej infraštruktúry.Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla, že eurokomisia si aj týmto programom plní svoje záväzky týkajúce sa trvalo udržateľnejšej, bezpečnejšej a inteligentnejšej dopravy a spresnila, že ide o projekty, ktoré predstavujú ďalší tlak na prechod k nízkoemisnej mobilite v celej Európe.Osem projektov prispieva k zníženiu hluku nákladnej železničnej dopravy v EÚ modernizáciou brzdových systémov železničných vagónov. Komisia upozornila, že tichšie a účinnejšie brzdy vedú k lepšiemu energetickému výkonu vlakov a zlepšia životné podmienky pre obyvateľov žijúcich v blízkosti železničných tratí. V rámci týchto ôsmich projektov bude modernizovaných takmer 75.000 nákladných železničných vagónov.Komisia podporuje aj projekty zamerané na modernizáciu existujúcich železničných tratí, ako je elektrifikácia trate z Viedne na maďarskú hranicu (2,9 milióna eur) alebo cezhraničný úsek trate medzi Brémami v Nemecku a Groeningenom v Holandsku (12,7 milióna eur).Veľká skupina projektov zahŕňa modernizáciu infraštruktúry v prístavoch EÚ s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov a podporiť lepšie prepojenia prístavov so železničnou traťou.Slovensko je v tomto programe zahrnuté do projektu 14 krajín s názvom ENTREPId (Európske partnerstvo v oblasti znižovania hluku vlakov), kde má suma 2,11 milióna pomôcť vybaviť takmer 8500 železničných nákladných vozňov novým typom bŕzd, vďaka ktorým budú tichšie o 8 až 12 dB. Druhý projekt, ktorý zahŕňa aj Slovensko (spolu 13 členských krajín EÚ), má hodnotu 512.000 eur a je zameraný na zníženie hluku železničnej nákladnej dopravy úpravou nákladných vozňov ZSSK Cargo. Modernizácia by sa mala týkať viac ako 2000 nákladných vozňov ZSSK Cargo vybavených kompozitnými brzdovými doštičkami.(spravodajca TASR Jaromír Novak)