Rusko zadržalo veľkú skupinu severokórejských pytliakov

Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko v piatok oznámilo, že zadržalo viac než 260 severokórejských rybárov, ktorí pytliačili v jeho výsostných vodách pri brehoch ruského Ďalekého východu. K masovému zadržaniu došlo po tom, ako ruské úrady minulý týždeň zadržali v Japonskom mori vyše 160 rybárov z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), informuje tlačová agentúra AFP.Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB) oznámila, že zastavilas 262 Severokórejčanmi na palube. Rybári nekládli odpor a boli prevezení do prístavného mesta Nachodka. Ruské úrady u nich zhabali približne 30.000 kusov kalmarov a ilegálne rybárske zariadenia.FSB minulý týždeň oznámila, že traja ruskí pobrežní strážcovia utrpeli zranenia pri potýčkach so severokórejským rybárskym člnom, ktorý vykonal. Pri zadržaní dvoch škunerov a 11 motorových člnov, na ktorých sa plavilo 161 Severokórejčanov, pomáhala pobrežná hladka, lietadlá a špeciálne sily. Títo rybári boli taktiež prevezení do Nachodky, pričom jeden z nich následkom ťažkých poranení zomrel, spresnila FSB.Moskva si po incidente predvolala diplomatického zástupcu KĽDR, ktorému tlmočilanad situáciou. Ruské pobrežné hliadky na ruskom Ďalekom východe pomerne často zadržiavajú severokórejských rybárov, z ktorých mnohí sa plavia na jednoduchých drevených člnoch. Niektorí následne putujú do väzenia.O práva rybolovu v Japonskom mori, ktoré obmýva brehy Ruska, Japonska a oboch Kóreí, sa vedú časté spory. KĽDR v júli prepustila ruskú rybársku loď s 15-člennou posádkou a dvoma Juhokórejčanmi na palube po tom, ako ju zadržali za porušenie vstupných nariadení.