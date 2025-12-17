|
Streda 17.12.2025
Denník - Správy
17. decembra 2025
EÚ dôveruje najviac Slovákov za posledných takmer 15 rokov. Vnímajú výhody, ktoré im prináša
17.12.2025 (SITA.sk) -
Dôvera Slovákov v Európsku úniu mierne vzrástla a dosahuje 54 percent, čo je najvyššia úroveň za takmer 15 rokov. Vyplýva to z najnovšej jesennej edície národnej správy Eurobarometra za rok 2025. Za najväčšiu výzvu pre EÚ Slováci považujú ruskú agresiu na Ukrajine.
„Výsledky Eurobarometra potvrdzujú, že občania Slovenska vnímajú výhody, ktoré im Európska únia prináša – slobodu cestovať, žiť či študovať v zahraničí, ako aj jednotnú menu,“ uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a dodal, že vyše polovica obyvateľov Slovenska (51 percent) dôveruje Európskej komisii.
„Podľa najnovších výsledkov Eurobarometra z jesene 2025 dôveruje Európskej únii 54 percent Slovákov, čo je najviac za posledných takmer 15 rokov (od jari 2011). Obyvatelia Slovenska vnímajú projekt EÚ ako životaschopný, stabilný a dôležitý pre svoju budúcnosť, pričom podporu spájajú s očakávaním bezpečnejšieho a prosperujúceho vývoja krajiny,“ doplnil Martin Slosiarik z agentúry Focus, ktorý dáta vyhodnocoval.
Slovensko nad európskym priemerom
Dôvera v EÚ na Slovensku vzrástla o 2 percentuálne body oproti jarnej edícii 2025 a je nad európskym priemerom (48 percent). Najväčšiu dôveru si u Slovákov získala Európska centrálna banka (58 percent), nasledovaná Európskou komisiou a Európskou radou (obe 51 percent). Európskemu parlamentu dôveruje polovica Slovákov (50 percent).
Z domácich inštitúcií majú najvyššiu dôveru zdravotnícky a lekársky personál (72 percent), armáda (66 percent), krajské alebo miestne verejné orgány (65 percent) a polícia (57 percent). Naopak, najnižšiu dôveru vyjadrujú súdom a právnemu systému (39 percent), vláde (26 percent), parlamentu (24 percent) a politickým stranám (21 percent).
Nespokojnosť s fungovaním demokracie na Slovensku vyjadrilo 59 percent opýtaných, čo je o 2 percentuálne body viac ako na jar 2025. Spokojnosť s demokraciou je na úrovni 41 percent, čo je o 2 percentuálne body menej ako v jarnej edícii. Európsky priemer EÚ27 pritom predstavuje 54 percent spokojných a 45 percent nespokojných.
Aké sú najväčšie problémy Slovenska?
Medzi najvýznamnejšie spoločné politiky, ktoré Slováci podporujú, patrí voľný pohyb občanov EÚ (90 percent), spoločná európska hospodárska a menová únia s eurom (84 percent) a stratégia na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ (83 percent).
Medzi najzásadnejšie problémy, ktorým čelí EÚ podľa Slovákov, patrí ruská invázia na Ukrajine (30 percent), medzinárodná situácia (21 percent) a dodávky energií (19 percent).
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Prioritami EÚ v nasledujúcich piatich rokoch by mali byť podľa obyvateľov Slovenska zdravie (32 percent), bezpečnosť a obrana (30 percent) a hospodárstvo (27 percent). Najväčšie problémy Slovenska vidia Slováci v rastúcich cenách, inflácii a nákladoch na život (41 percent), ekonomickej situácii (25 percent) a štátnom dlhu (20 percent).
Čo sa týka médií, najväčšiu dôveru majú rozhlas (66 percent), televízia (58 percent), písaná tlač (51 percent) a webové stránky (48 percent). Najmenej dôvery si získali sociálne siete a online médiá (33 percent).
Čo je Eurobarometer?
... je dlhodobý prieskum, ktorý skúma názory občanov EÚ na Európsku úniu a politické a spoločenské otázky. Prieskum sa uskutočnil od 9. októbra do 3. novembra 2025 a predstavuje 104. vydanie štandardného Eurobarometra.
Zdroj: SITA.sk - EÚ dôveruje najviac Slovákov za posledných takmer 15 rokov. Vnímajú výhody, ktoré im prináša © SITA Všetky práva vyhradené.
