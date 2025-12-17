Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 Meniny má Kornélia
 Tlačové správy

Christmas Party v AquaCity Poprad: Sviatočný večer plný hudby, svetla a termálnej pohody


Ak hľadáte spôsob, ako predĺžiť vianočnú náladu a zažiť niečo výnimočné medzi sviatkami, AquaCity Poprad prináša večer, ktorý spojí oddych, hudbu, teplú vodu a čaro zimných Tatier. ...



c marek hajkovsky foto aquacity 2022_178 676x340 17.12.2025 (SITA.sk) - Ak hľadáte spôsob, ako predĺžiť vianočnú náladu a zažiť niečo výnimočné medzi sviatkami, AquaCity Poprad prináša večer, ktorý spojí oddych, hudbu, teplú vodu a čaro zimných Tatier. 27. decembra 2025 sa v areáli uskutoční jedinečná Christmas Party, ktorá počas dvoch hodín premení bazény Blue Sapphire a Wellness centrum na sviatočnú zónu plnú svetiel, hudby a radostnej atmosféry.


Vianočný večer, ktorý vás vtiahne


Už pri vstupe pocítite, že nepôjde o bežné kúpanie. Kryté bazény Blue Sapphire budú vyzdobené v štýle Vianoc a pri hladine vody sa rozohrá farebná svetelná a laserová show. O hudobný zážitok sa postará DJ, ktorý pripraví sviatočný set miešaný s modernými tónmi. Výsledkom bude príjemná, uvoľnená a trochu magická atmosféra, ktorá perfektne pasuje k obdobiu medzi sviatkami.

Sviatočný relax pred párty


Ak chcete večer začať v pokojnejšom tempe, od 18:00 do 22:00 máte k dispozícii Fire & Water Wellness & Spa.
Čaká na vás:

  • osem rôznych sáun a inhalácií,

  • obľúbené saunové ceremoniály,

  • relaxačný bazén s vírivkami,

  • tiché relaxačné miestnosti,

  • aj osviežujúca snežná jaskyňa.


Je to ideálne miesto na "vyčistenie hlavy" pred tým, ako sa necháte uniesť sviatočnou energiou večera.

Bazény pre celú rodinu ešte pred párty


Od 18:00 do 20:00 sú pre návštevníkov otvorené všetky bazény aquaparku – od vonkajších termálnych bazénov cez kryté bazény Blue Diamond až po 50-metrový plavecký bazén či parnú saunu. Deti sa zabavia v Treasure Island – Ostrove pokladov.
Vďaka bohatej ponuke si každý môže vyskladať večer podľa seba – od relaxu vo vode až po dobré jedlo či drink v baroch a reštauráciách.

Vrchol večera: Christmas Party od 20:00 do 22:00


Hlavný program štartuje o 20:00. Bazény Blue Sapphire a Wellness centrum sa premenia na sviatočnú párty zónu. Kombinácia teplej vody, hudby, svetiel a vianočnej výzdoby vytvára jedinečný zážitok, ktorý v regióne nemá obdobu. Je to atmosféra, ktorú inde nezažijete – zimný večer vo vode pod halou plnou svetelných efektov.

Kapacita podujatia je obmedzená na 150 osôb, aby si bol zážitok zachovaný pre všetkých návštevníkov.
Vstupenky sú dostupné výhradne cez e-shop AquaCity Poprad:

???? Vstupenky v predaji tu:
https://shop.aquacity.sk/produkt/christmas-party/

Ak si chcete užiť predĺžený wellness pobyt, v ponuke sú aj špeciálne vianočné balíčky v hoteloch AquaCity, ktoré spájajú ubytovanie, aquapark, wellness aj vstup na párty.

Zažite Vianoce inak — vo vode, so svetlom, hudbou a neopakovateľnou atmosférou


Christmas Party v AquaCity Poprad je ideálnym spôsobom, ako prežiť sviatočný čas netradične, originálne a zároveň pohodovo. Či už prídete s partnerom, priateľmi alebo celou skupinou, čaká vás večer plný dobrej nálady, oddychu a zimnej tatranskej atmosféry, na ktorý budete ešte dlho spomínať.

https://aquacityhotel.sk/pobytove-baliky/vianocny-pobyt/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Christmas Party v AquaCity Poprad: Sviatočný večer plný hudby, svetla a termálnej pohody © SITA Všetky práva vyhradené.

