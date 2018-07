EÚ, Kanada a iné krajiny budú rokovať o reakcii na možné americké clá

ilustračné foto.Foto: TASR/AP ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Mexiko 30. júla (TASR) - Zástupcovia Európskej únie, Kanady, Mexika, Japonska a Južnej Kórey sa zídu tento týždeň v Ženeve s cieľom prediskutovať, akým spôsobom by mohli reagovať na prípadné splnenie hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť vysoké dovozné clá na autá a autokomponenty. Uviedli to cez víkend zdroje oboznámené so situáciou.Americká administratíva sa dostala pod paľbu kritiky za plány uvaliť na dovoz áut zo zahraničia vysoké clá až na úrovni 25 %. Kritizujú ju automobilky, zahraničné vlády aj ekonómovia, podľa ktorých takéto clá zvýšia náklady, čo poškodí predaj a ohrozí pracovné miesta.Trump koncom mája nariadil, aby ministerstvo obchodu preverilo,Výsledky vyšetrovania by mohli byť hotové do niekoľkých týždňov, aj keď podobné vyšetrovanie, v dôsledku ktorého USA rozhodli o uvalení dovozných ciel na oceľ a hliník, trvalo približne 10 mesiacov. Americké ministerstvo obchodu má od začiatku vyšetrovania 270 dní na to, aby prezidentovi predložilo odporúčania. Prezident má potom na rozhodnutie ďalších 90 dní.Zatiaľ nie je jasné, akú odpoveď by si krajiny, ktorým clá hrozia, mohli zvoliť, aj keď EÚ, Mexiko a Kanada už zareagovali na clá na dovoz ocele a hliníka a uvalili odvetné clá na americké produkty. Ďalšou možnosťou by mohlo byť posunutie sporu s USA na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).Štátni tajomníci ekonomických ministerstiev by sa mali stretnúť v Ženeve v utorok 31. júla, aby si vymenili názory na riešenie situácie. Pre agentúru Reuters to uviedli nemenovaný kanadský a mexický zdroj.uviedol kanadský zdroj.Mexické ministerstvo hospodárstva potvrdilo, že štátny tajomník Juan Carlos Baker odcestuje do Ženevy na. Ako dodalo, stretnúť by sa mal aj so šéfom WTO Robertom Azevedom. Kanadské ministerstvo zahraničných vecí sa k záležitosti nevyjadrilo.Podľa WTO sa Azevedo stretne s Bakerom ešte v pondelok a v utorok bude nasledovať schôdzka s námestníkom kanadského ministerstva obchodu Timothym Sargentom a námestníkom japonského ministerstva zahraničných vecí Kazujukim Jamazakim. Zdroj z Mexika dodal, že diskusie sa budú týkať ciel na autá.