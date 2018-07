Dovolenku s malými deťmi do exotických krajín zvážte, radia lekári

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Lekári neodporúčajú deťom do dvoch rokov dovolenku v exotických oblastiach. Hrozbu predstavujú nákazy infekčnými chorobami, kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovaté živočíchy či parazity. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.upozornili hygienici.Taktiež pripomenuli, že v prípade cesty do exotických krajín je nutné dať deti zaočkovať aj proti ochoreniam, proti ktorým existuje odporúčané očkovanie. Deťom je potrebné počas dovolenkových dní venovať mimoriadnu pozornosť. S malými deťmi je podľa odporúčania hygienikovLekári tiež odporúčajú, aby rodičia pred cestou na dovolenku nezabudli do lekárničky pribaliť lieky, ktoré dieťa berie pravidelne a tiež lieky proti bolesti, pri teplote, hnačke, probiotiká, lieky na nevoľnosti z cestovania, prípravky na opaľovanie a po opaľovaní, repelent, gél proti poštípaniu hmyzom, leukoplasty, rýchloobväzy, dezinfekčný sprej, nožnice, teplomer aj pinzetu.uzatvorili odborníci.