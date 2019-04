EÚ kritizuje Trumpovo odstúpenie od zmluvy o obchode so zbraňami

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. apríla (TASR) - Európska únia v sobotu varovala, že rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od zmluvy OSN o obchode so zbraňami (ATT) pribrzdí celosvetový boj proti nezákonnému obchodovaniu so zbraňami. Informovala o tom agentúra AFP.uviedla šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.povedala.Americký prezident Donald Trump vystúpil v piatok s prejavom na 148. výročnom zjazde Národného združenia držiteľov zbraní (NRA). Trump na úvod svojho vystúpenia uviedol, že nikdy neratifikuje zmluvu OSN o obchode so zbraňami, ktorú v roku 2013 podpísal jeho predchodca v Bielom dome Barack Obama, avšak Kongres ju neratifikoval. Americký prezident následne za jasotu delegátov zjazdu NRA podpísal dekrét žiadajúci Senát USA o zastavenie procesu ratifikácie zmluvy.Mogheriniová povedala, že EÚ vníma dohodu, ktorej cieľom je regulovať tok zbraní do konfliktných oblastí, ako kľúčovú v medzinárodnom úsilí zabezpečiť mier, bezpečnosť a stabilitu.viedla Mogheriniová.Zmluva ATT je medzinárodný dokument, za ktorý v roku 2006 hlasovalo vo Valnom zhromaždení OSN 153 členských krajín. Jeho cieľom je zaviesť zodpovednú globálnu kontrolu nad medzinárodným obchodom s konvenčnými zbraňami. Viacero krajín vrátane Číny, Egypta či Saudskej Arábie sa vtedy zdržalo hlasovania. Proti prijatiu ATT hlasovali len Spojené štáty.