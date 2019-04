Španieli hlasujú v predčasných parlamentných voľbách

Pedro Sánchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza je podľa prieskumov favoritom nedeľňajších predčasných volieb; výsledkom však môže byť aj koalícia pravicových strán, informovala agentúra AP.Predčasné voľby vyhlásil premiér Sánchez vo februári po tom, ako parlament neodhlasoval návrh rozpočtu na rok 2019 predložený jeho menšinovou vládou. Viac ako 36 miliónov oprávnených voličov si bude vyberať 350 členov dolnej komory parlamentu a 208 z 266 členov hornej komory parlamentu - senátu.Volebné miestnosti sú sprístupnené od 09.00 h do 20.00 h SELČ a prvé výsledky sa očakávajú niekoľko hodín po ukončení hlasovania.Akákoľvek nová vláda, ktorá dostane k moci po voľbách, sa bude musieť vyrovnať s patovou situáciou v súvislosti s rozpočtom a ďalšími hospodárskymi záležitosťami ako trvale vysoká nezamestnanosť, rastúci dlh a financovanie dôchodkového systému, keď populácia krajiny starne, uvádza na svojej webovej stránke denník El País.PSOE sa podľa AP v prípade víťazstva bude musieť spoliehať na podporu krajne ľavicovej strany Podemos (Môžeme) a menších regionálnych strán vrátane katalánskych.Úradujúci premiér Sánchez v piatok povedal, že je otvorený vytvoreniu koalície s Podemos, čím po prvý raz naznačil možnosť stredoľavicovej koaličnej dohody.Líder centristicko-pravicovej strany Občania (Ciudadanos) Albert Rivera trvá na tom, že jeho strana sa pripojí len do koalície s konzervatívcami.Krajine pravicová strana Vox sa v nedeľňajšom hlasovaní môže prebojovať do parlamentu ako prvá takáto strana od konca diktatúry generála Francisca Franca v roku 1975, pripomína AP.Nový líder Ľudovej strany (PP) Pablo Casado je odhodlaný zosadiť Sáncheza a takisto chce zabrániť tomu, aby krajná pravica odoberala hlasy jeho strane.povedal Casado v piatok pre rozhlasovú stanicu esRadio.Profesorka politických vied Astrid Barriová z Valencijskej univerzity uviedla, že skutočný boj sa odohráva medzi tromi pravicovými stranami. Podpora Vox podľa jej slov narástla najmä z dôvodu vzostupu španielskeho nacionalizmu, ktorý je priamym dôsledkom požiadaviek separatistov v regióne Katalánsko.povedala Barriová v súvislosti s politickou krízou v Katalánsku, ktorá ovplyvňuje celú krajinu.Katalánski separatisti sa tiež chystajú zvýšiť svoje zastúpenie v parlamente. Piati z 12 separatistov, ktorí čelia obžalobe v súvislosti so zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017, kandidujú do parlamentu z väzenia.Posledný predvolebný prieskum z pondelka podľa AP ukázal, že približne jedna tretina oprávnených voličov sa ešte nerozhodla, koho bude voliť. Premiér Sánchez Španielov vyzval, aby odovzdali, a varoval ich, že vzostup protimigrantskej strany Vox by sa nemal podceňovať.Sánchez sa dostal k moci v júni 2018, keď parlament vyslovil nedôveru jeho predchodcovi Marianovi Rajoyovi (PP) v súvislosti s rozhodnutím súdu, podľa ktorého sa funkcionári vtedajšej vládnucej Ľudovej strany dopustili rozsiahlych podvodov. Partnerstvo socialistov s inými stranami, ktoré boli takisto proti Rajoyovi, sa však začiatkom februára 2019 rozpadlo, keď Sánchez ukončil rokovania s katalánskymi separatistami.