EÚ mobilizuje podporu pre zničenú priehradu Kachovku, tri krajiny už pomoc poslali 

7.6.2023 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) už mobilizuje medzinárodnú pomoc v súvislosti so zničením Kachovskej priehrady na Ukrajine, ktoré prinieslo ničivé humanitárne a ekologické dôsledky.Ako referuje oficiálny web Európskej komisie , prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany už prišli prvé ponuky na pomoc od Nemecka, Rakúska a Litvy.Ukrajina požiadala EÚ o pomoc v podobe vybavenia a strojov. „Nemecko ponúklo päťtisíc vodných filtrov a 56 generátorov a Rakúsko 20 nádob na vodu a desať čerpadiel na bahennú vodu, ktoré sú teraz na ceste na Ukrajinu. Okrem toho Litva a Nemecko tiež ponúkli vybavenie prístreškov vrátane stanov, postelí a prikrývok,“ uviedol výkonný orgán EÚ.Koordinačné centrum EÚ pre núdzové reakcie je v priamom kontakte s ukrajinskými pohotovostnými službami s cieľom monitorovať presné potreby na mieste a je pripravené koordinovať ďalšiu pomoc Ukrajine na základe vznikajúcich potrieb.Námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Melnyk označil zničenie Kachovskej priehrady za „najhoršiu ekologickú katastrofu v Európe“ od havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986.V celej Chersonskej oblasti bolo evakuovaných viac ako 1 400 ľudí a na západnom brehu rieky bolo zaplavených viac ako 1 800 domov.Odhaduje sa, že obnova hydroelektrárne na Kachovskej priehrade pravdepodobne bude stáť približne miliardu dolárov a potrvá najmenej päť rokov, kým sa obnoví samotná priehrada.Európska komisia zároveň uviedla, že humanitárny úrad EÚ na Ukrajine koordinuje svoju činnosť so svojimi humanitárnymi partnermi „s cieľom rýchlo reagovať na potreby ľudí postihnutých záplavami, a to aj poskytovaním potravinovej pomoci a pitnej vody“.