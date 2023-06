Rekreačné poukazy a znížená DPH zvýšili počty prenocovaní, zamestnanosť a mzdy v sektore však nestúpli

Znížená sadzba DPH

7.6.2023 (SITA.sk) - Zavedenie rekreačných poukazov a zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby od roku 2019 zvýšili počty prenocovaní približne o 10 percent. Išlo o jeden milión dodatočných prenocovaní.Hneď po zavedení rekreačných poukazov ich využilo viac ako 230-tisíc zamestnancov. Takto zvýšená turistická aktivita síce zvýšila tržby a rovnakým dielom aj náklady, no nezmenila však ziskovosť firiem ani vývoj zamestnanosti či miezd v sektore. Vyplýva to z analýzy, ktorú na sociálnej sieti zverejnil Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR. „Čo sa týka zníženej sadzby DPH na ubytovanie, naše výsledky ako aj empirický výskum naznačujú, že konečné ceny po znížení DPH neklesajú alebo klesajú len čiastočne, a to aj napriek tomu, že sa nižšia cena pre zákazníkov často uvádza ako zamýšľaný cieľ opatrenia," uviedli analytici IFP.Z povinne zapojených firiem vypláca aspoň jednému zamestnancovi rekreačný poukaz 86 % z nich, dobrovoľne sa do schémy zapojili len tri percentá zamestnávateľov. Stanovenie podmienky počtu zamestnancov vo firme nasmerovalo čerpanie príspevku k najväčším zamestnávateľom, ktorých najčastejšie možno nájsť v priemysle, vo verejnom sektore či v obchode.„Pre zamestnávateľov môže výraznejšie a neplánované poskytovanie rekreačných poukazov predstavovať aj dodatočné náklady na zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorí neupravili svoje finančné plány s ohľadom na využitie poukazov, mohli minimálne v krátkom období obmedziť iné benefity či odmeny," upozornili analytici IFP.Sektor ubytovania štát od roku 2019 podporuje aj cez zníženú sadzbu DPH vo výške 10 %. Opatrenie zahŕňa hotelové a turistické ubytovania, kempy, internáty a iné ubytovne. Zníženej sadzbe podliehajú všetky služby bezprostredne súvisiace s ubytovaním, napríklad služby recepcie, parkovanie, stravovanie.„Na základe údajov o spotrebných cenách Národná banka Slovenska konštatovala, že za prvé mesiace tohto roka dokonca narástli ceny, a nie klesli," uvádza IFP.Ak by sa aj zníženie DPH pretavilo do cien ubytovania, podľa analytikov z toho budú mať prospech najmä domácností s vyššími príjmami. Práve tieto domácnosti totiž využívajú najviac rekreačných služieb ubytovania.Od roku 2019 začal štát výraznejšie podporovať domáci cestovný ruch. S cieľom zvýšiť záujem domácich turistov o dovolenku na Slovensku sa zaviedli rekreačné poukazy a znížila sa sadzba DPH na ubytovanie na 10 percent.Rekreačný poukaz poskytuje zamestnávateľ vo výške 55 % oprávnených výdavkov na pobyt, maximálne však 275 eur za celý rok. Povinnosť poskytnúť ho vzniká na základe žiadosti zo strany zamestnanca firmám, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.Nárok zamestnancovi vzniká len za predpokladu, že u zamestnávateľa pracuje najmenej dva roky a prenocovanie trvalo minimálne dve noci. Pre zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov je poskytovanie príspevku dobrovoľné. Rekreačný poukaz je pre zamestnávateľov aj zamestnancov oslobodený od daní a odvodov.