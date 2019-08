EÚ na summite G7 venovala do Globálneho fondu 550 miliónov eur

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. augusta (TASR) - Európska únia oznámila v pondelok na summite G7 v Biarritzi finančný vklad do Globálneho fondu vo výške 550 miliónov eur. Ide o fond, ktorý predstavuje medzinárodné partnerstvo v boji proti AIDS, tuberkulóze a malárii na celom svete.Činnosti Globálneho fondu od jeho založenia v roku 2002 prispeli k záchrane 27 miliónov životov.Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker pri tejto príležitosti pripomenul, že EÚ je silným zástancom činností Globálneho fondu, už od jeho vytvorenia, keď sa epidémie AIDS, malárie či tuberkulózy zdali byť neprekonateľné.uviedol Juncker v správe pre médiá.Vyčlenenie uvedenej sumy v Biarritzi potvrdil predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý zastupuje EÚ na tohtoročnom summite G7. Záväzok EÚdarcovskú konferenciu Globálneho fondu, ktorá sa uskutoční v októbri v Lyone.Globálny fond sa snaží získať minimálne 12,6 miliardy eur na roky 2020 - 2022. Do roku 2023 by vyčlenené zdroje mali pomôcť zachrániť ďalších 16 miliónov životov, odvrátiť 234 miliónov infekcií, znížiť úmrtnosť na AIDS, tuberkulózu a maláriu na polovicu a vybudovať silnejšie systémy zdravotnej starostlivosti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)