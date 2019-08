NR SR by mala rokovať o návrhoch na zmeny v zákone o potratoch

Na archívnej snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. augusta (TASR) - Plénum by sa malo na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR zaoberať viacerými návrhmi na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Predkladajú ich napríklad ĽSNS, OĽaNO, poslanci Milan Krajniak (Sme rodina) a Jozef Lukáč (nezaradený)." zdôraznil predseda ĽSNS Marian Kotleba. Svojím návrhom chce strana sprísniť lehotu na podstúpenie interrupcie stanovenú zákonom zo súčasných 12 týždňov na osem.poznamenal Kotleba s tým, že mamičky práve v posledných týždňoch lehoty podliehajú tlaku zo strany rodiny, partnera či pracoviska.Vysvetlil, že sprísnenie by sa malo dotknúť len takzvaných potratov na požiadanie, ich novela neupravuje podstúpenie interrupcie v prípade ohrozenia zdravia ženy či genetických chorôb. Zdôraznil že ich návrh v plnej miere rešpektuje práva žien na rozhodovanie o svojom živote. Interrupciu označil za vraždu nenarodeného dieťaťa. Zrušiť chcú tiežKrajniak a Lukáč navrhujú preto upraviť lehotu na podstúpenie interrupcie do siedmeho týždňa tehotenstva,Spoločnosť má podľa ich slov právo preferovať pokračovanie tehotenstva pred jeho ukončením.OĽaNO navrhuje niekoľko zmien v súčasnom zákone. Za alternatívu k potratom považuje hnutie utajenie osoby v súvislosti s pôrodom. Preto napríklad navrhujú žene pri tejto možnosti nárok na nemocenské priznať už od 21. týždňa tehotenstva. Dodali, že v takomto prípade by mal mať novorodenec možnosť nadviazať osobný kontakt s budúcimi osvojiteľmi ihneď po pôrode.OĽaNO chce tiež podľa svojich slov zefektívniť a zrýchliť sprostredkovanie osvojenia či pestúnstva. Navrhujú pretoZaviesť chcú aj povinnosť elektronického zasielania potrebnej dokumentácie. Upraviť navrhujú aj text poučenia, ktorý je určený žene pred potratom. Ten by mala podľa nich prečítať aj podpísať pred potratom. Navrhujú tiež, aby si zákrok v plnej výške platila žena sama, ak je dôvodom interrupcie len to, že dosiahla 40. rok života.Prípravu na novele spomínali aj vládne strany Smer-SD a SNS, Smer-SD však podľa slov premiéra Petra Pellegriniho nebude novelu iniciovať. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce.