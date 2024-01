EÚ nebude môcť Ukrajine dodať sľúbených milión kusov delostreleckej munície, výrobná kapacita sa však zvýši

31.1.2024 (SITA.sk) - Európska únia bude môcť do marca dodať Ukrajine len viac ako 500-tisíc kusov delostreleckej munície namiesto sľúbeného milióna. Ako referuje web Ukrajinská pravda, po stredajšom stretnutí ministrov obrany EÚ to povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell „Od vlaňajšieho marca do dnešného dňa, do začiatku tohto roka, sme dodali 330-tisíc kusov munície. Takže máme tretinu cieľa, hlavne sú to náboje prevzaté z existujúcich zásob. Očakávam, že do marca sa toto číslo zvýši o viac ako 200-tisíc, čím dosiahne 524-tisíc. Toto bude viac ako polovica cieľa,“ povedal Borrell.Podotkol, že „obranný stroj“ funguje a do konca roka plánované zásoby dosiahnu milión kusov delostreleckej munície. „Situácia so zásobami sa v najbližších mesiacoch zlepší,“ povedal Borrell, ktorý dodal, že od začiatky totálnej vojny proti Ukrajine sa európska výrobná kapacita zvýšila o 40 %.„V súčasnosti je európska výrobná kapacita munície jeden milión kusov delostreleckej munície ročne. Do konca roka však toto číslo bude 1,4 milióna kusov,“ skonštatoval Borrell.