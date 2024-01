Protesty farmárov pokračujú vo Francúzsku aj Belgicku, Európska komisia oznámila plán pomoci

Červená línia

Ústupok Európskej únie

31.1.2024 (SITA.sk) - V Belgicku a vo Francúzsku pokračujú protesty farmárov, ktorí od ich vlád požadujú lepšie podmienky pre ich živobytie. Poľnohospodárov znepokojujú nízke zárobky, rastúce náklady i byrokratická záťaž.V Belgicku farmári protestujú už štvrtým dňom a znova zablokovali dôležité cesty naprieč krajinou v snahe narušiť obchod v kľúčových prístavoch. Ich protesty budú zrejme kulminovať vo štvrtok, keďže sa chystajú protestovať pred sídlom Európskej únie , kde sa na samite stretnú lídri členských štátov, a pretlačiť ich problémy do agendy stretnutia.Francúzski farmári, ktorí napríklad postriekali vládne budovy hnojom a obkolesili Paríž barikádami z traktorov a balíkov sena, tiež nepoľavujú vo svojich protestoch napriek vládnym ústupkom. Ako na svojej webstránke informuje denník The Guardian, minister vnútra Gérald Darmanin sa ráno vyjadril, že evidujú viac ako 100 blokovacích bodov a zhruba 10-tisíc demonštrantov.Prokuratúra v Créteil južne od Paríža informovala, že v stredu vzali do policajnej väzby 15 ľudí po tom, čo ich zatkli blízko medzinárodného trhu v Rungis, kam smerovali s traktormi. Darmanin varoval farmárov pri Paríži, že akýkoľvek pokus zablokovať letiská a daný trh, ktorý zásobuje hlavné mesto a okolité regióny, budú úrady považovať za prekročenie červenej línie.Sila protestov, ktoré zažíva aj Taliansko či Nemecko, sa odzrkadlila v stredu, keď Európska komisia oznámila plány chrániť farmárov pred lacným exportom z Ukrajiny počas vojny a umožniť farmárom využívať časť pôdy, ktorá bola nútená ležať ladom z ekologických dôvodov. Plány ešte musia schváliť členské štáty a Európsky parlament , no je to náhly a symbolický ústupok.„Len by som ich chcel uistiť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme si vypočuli ich obavy. Myslím si, že práve teraz riešime dve veľmi dôležité z nich,“ povedal v tejto súvislosti podpredseda eurokomisie Maroš Šefčovič