EÚ odobrila dočasné opatrenie pre dodávky elektriny v uzle Bystričany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v zmysle pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci schválila poskytnutie náhrady za dočasnú dodávku povinného objemu elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov do uzlového bodu slovenskej elektrizačnej sústavy v lokalite Bystričany. Dodávky poskytla akciová spoločnosť Slovenské elektrárne.Komisia pripomenula, že SR ju informovala o svojich plánoch poveriť Slovenské elektrárne dočasným záväzkom spočívajúcim v poskytovaní služby vo verejnom záujme, aby bolo možné zaistiť bezpečnosť dodávok energie v zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v okolí bystričianskeho uzla, ktorá nie je dostatočne prepojená so zvyškom slovenskej elektrizačnej sústavy.Slovenské elektrárne v rámci záväzku poskytovať službu vo verejnom záujme zabezpečia dodávku povinného množstva elektriny zo svojej elektrárne v Novákoch v objeme minimálne 870 gigawatthodín až 1100 gigawatthodín elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov ročne. Dodávky budú smerovať do oblasti v okolí uzla národnej elektrizačnej sústavy Bystričany.Dočasný záväzok poskytovať službu vo verejnom záujme sa bude plniť až do zrealizovania investícií slúžiacich na skvalitnenie elektrizačnej sústavy. Ich cieľom vyriešiť technické otázky súvisiace s problémom bezpečnosti dodávok. Toto opatrenie musí SR dokončiť najneskôr do konca roku 2023.Komisia súhlasí s tým, že SR poskytne Slovenským elektrárňam náhradu - na základe mechanizmu zavedeného národným regulačným úradom - za plnenie tohto záväzku, aby sa vyrovnal rozdiel medzi príjmami podniku z predaja elektrickej energie a z ďalších služieb a jeho výrobnými nákladmi.Exekutíva EÚ upozornila, že posúdila toto opatrenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, na základe ktorých môžu členské štáty za určitých podmienok poskytnúť podnikom náhradu za dodatočné náklady, ak tieto podniky boli poverené plnením záväzkov poskytovať služby vo verejnom záujme. EK skonštatovala, že v blízkosti bystričianskeho uzla elektrizačnej sústavy sa nachádza iba elektráreň Nováky a niekoľko veľmi malých vodných elektrární, ktorých výrobné kapacity závisia od tokov vody a ročných období. Bez uvedeného záväzku poskytovania služby vo verejnom záujme by nebolo možné zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie pre zemepisnú oblasť situovanú v okolí tohto uzla.Podľa EK ide o primerané časovo obmedzené opatrenie, keďže v prípade elektrárne Nováky zodpovedá očakávaná miera návratnosti miere návratnosti podobných prevádzok a nevedie k vyplácaniu nadmernej náhrady, a je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.(spravodajca TASR Jaromír Novak)