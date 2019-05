Návrh na zastavenie starých exekúcií ukončil druhý rokovací deň

Ilustračné foto Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Bratislava 10. mája (TASR) - Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená) súhlasí, že staré exekúcie by sa mali zastaviť. Nová legislatíva podľa nej však nerieši otázku, čo sa bude diať s veľkým množstvom dlžníkov, ktorým budú zastavené exekučné konania. Pôjde podľa nej o viac ako milión ľudí. Rokovanie o vládnom návrhu o zastavení niektorých exekúcií ukončilo druhý deň 45. schôdze Národnej rady SR.povedala. Vo výsledku to podľa nej bude asi znamenať, masívne preskupovanie pohľadávok,vysvetlila exministerka s tým, že "Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) navrhuje, aby sa ukončili niektoré staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.Diskusia k návrhu sa ešte neskončila, poslanci sa do lavíc vrátia v pondelok (13. 5.) o 10.00 h.