EÚ podporí fond pre obete sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi

Brusel 24. septembra (TASR) - Európska únia poskytne dva milióny eur do Medzinárodného fondu pre obete sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi. Uviedol v utorok eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v rámci sprievodných podujatí popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.Komisár Mimica sa pri tejto príležitosti stretol s laureátom Nobelovej ceny za mier Denisom Mukwegem z Konžskej demokratickej republiky (KDR).uviedol Mimica v správe pre médiá. Dodal, že EÚ chce najnovšou finančnou pomocou pomôcť ženám, ktoré museli prekonať utrpenie sexuálneho násilia v situáciách vojen a konfliktov a poskytnúť im podporu, ktorú potrebujú na obnovenie svojho života.Fond vznikol na základe záväzkov Organizácie Spojených národov a na práci laureátov Nobelovej ceny za mier Denisa Mukwegeho a Nadie Muradovej, ktorá ako jezídka prešla týraním v táboroch Islamského štátu, ako aj na hlasoch tých, ktorí prežili sexuálne násilie súvisiace s ozbrojenými konfliktmi. Ide o nový typ spolupráce medzi viacerými partnermi s cieľom poskytnúť obetiam, ktoré prežili sexuálne násilie, možnosť odškodnenia a pomôcť im znovu sa integrovať do svojich komunít.Konžský gynekológ Denis Mukwege založil v Bukavu v KDR nemocnicu Panzi, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o ženy, ktoré sa stali obeťami znásilnenia a sexuálneho násilia zo strany ozbrojených povstalcov. EÚ od roku 2004 poskytla Nadácii Panzi 19 miliónov eur. Nemocnica Panzi je medzinárodne uznávaná ako referenčný model starostlivosti poskytovanej obetiam sexuálneho násilia.Oficiálne spustenie fondu pre obete sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi sa očakáva 30. októbra 2019 na pôde OSN v New Yorku.