Inšpektori z piatich krajín kontrolovali na Liptove vodičov kamiónov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ružomberok 24. septembra (TASR) – Minimálne doby odpočinku, maximálne doby jazdy či prípadné neoprávnené manipulácie s tachografmi. To všetko kontrolovali v utorok na odstavnej ploche Podsuchá pri Ružomberku u vodičov nákladných áut pracovníci Národného inšpektorátu práce (NIP) a ich kolegovia z krajín V4 a Ukrajiny.NIP organizuje spoločnú medzinárodnú kontrolu každý rok a zástupcovia susedných štátov sa na nej zúčastňujú najmä preto, že Slovensko je nielen dôležitou tranzitnou krajinou, ale často aj cieľovou destináciou pre prepravy z týchto krajín.načrtol Ján Trcka z Národného inšpektorátu práce.Medzinárodné kontroly vykonávajú od pondelka (23. 9.) do stredy (25. 9.) na dvoch miestach v Žilinskom kraji - v Kysuckom Lieskovci a Podsuchej. Tieto miesta pokrývajú hlavné cestné ťahy v smere sever – juh a okrem toho poskytujú dostatočne veľké odstavné plochy.Podľa námestníka pre úsek kontrolnej činnosti Centra služieb pre cestnú dopravu v Českej republike Pavla Bergmana výhoda spoločných kontrol spočíva v jednotnej európskej legislatíve a v podstate rovnakých kontrolných postupoch.uviedol Bergman.Na Slovensku je od začiatku apríla 2019 v platnosti zmena výšky pokút, ktorá sa týka sociálnej legislatívy v doprave.vysvetlil Trcka s tým, že na Slovensku vedia dať pokutu 330 eur za všetky priestupky, ktoré zistia komplexne.Napriek tomu to Trcka považuje za posun.povedal.Jedným z hlavných cieľov spoločnej kontroly je už tradične výmena poznatkov z výkonu kontrol, prerokovanie a zjednotenie postojov k výkladu jednotlivých ustanovení európskych predpisov, ale tiež vzájomná výmena skúseností inšpektorov práce. Kontroly sa uskutočňujú súbežne v rovnakých časoch a v rámci akcie kontrolóri spravidla preveria asi 50 nákladných vozidiel a autobusov.