EÚ pomohla Palestínčanom v pásme Gazy zabezpečiť pitnú vodu

Brusel 2. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že EÚ v priebehu tohto týždňa dokončila výstavbu najväčšieho fotovoltického solárneho poľa v pásme Gazy. Zariadenie poskytne 0,5 megawattov elektrickej energie denne pre odsoľovacie zariadenie, ktoré dokáže zabezpečiť pitnú vodu pre 250.000 ľudí.Zariadenie na odsoľovanie vody v južnej časti pásma Gazy, ktoré financuje EÚ, v súčasnosti zabezpečuje pitnú vodu pre 75.000 obyvateľov v samosprávnych územiach Chán Júnis a Rafah. Vďaka novému energetickému poľu a predpokladaným investíciám by odsoľovacie zariadenie malo do roku 2020 dodávať pitnú vodu v južnej Gaze pre 250.000 ľudí.Eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn pri tejto príležitosti pripomenul, že obmedzené zásobovanie energiou v pásme Gazy je jednou z hlavných výziev na zlepšenie prístupu miestneho obyvateľstva k pitnej vode.opísal situáciu komisár.Komisia zdôraznila, že EÚ investuje do dlhodobej vodohospodárskej infraštruktúry na území celej Palestíny s dôrazom na pásmo Gazy. V pásme Gazy je 97 percent vody nevhodnej pre ľudskú spotrebu. Nadmerne vysoká hustota obyvateľstva v pásme Gazy spôsobuje obrovskú záťaž na nedostatočnú infraštruktúru. Tá sa rozpadá v dôsledku opakovaných konfliktov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, vinou vyše desať rokov trvajúcej izraelskej blokády a aj vinou vnútropalestínskych sporov. Všetky tieto faktory zapríčinili v pásme Gazy kritický nedostatok vody.EÚ v období rokov 2006-17 vyčlenila na tieto účely 128 miliónov eur. V roku 2018 Únia pridala ďalších 21 miliónov eur. Cieľom pomoci EÚ je zabezpečiť sebestačný, spravodlivý, dostupný a udržateľný prístup k energii, bezpečnej pitnej vode a sanitárnym službám pre všetkých obyvateľov tohto regiónu.V nadchádzajúcich mesiacoch Únia finančne podporí viacero projektov na zaistenie pitnej vody. Sumou 1,5 milióna eur podporí spoločnosť Oxfam v jej úsilí dokončiť rekultiváciu brakických systémov odsoľovania vody, ktoré budú slúžiť pre 58.000 ľudí. Ďalších 8,5 milióna eur Únia vyčlení na zlepšenie efektívnosti vodného hospodárstva, ktorého cieľom je zníženie strát vodných sietí v pásme Gazy zo 40 na 20 percent.EÚ spolu s palestínskou samosprávou v marci tohto roku usporiadala v Bruseli donorskú konferenciu zameranú na projekt Centrálneho odsoľovacieho zariadenia v Gaze. Na tomto podujatí sa podarilo zmobilizovať finančnú podporu vo výške 456 miliónov eur na najväčší infraštruktúrny projekt v pásme Gazy, ktorý by mal ročne tamojšiemu obyvateľstvu dodávať minimálne 55 miliónov m3 bezpečnej a čistej pitnej vody. EÚ sa zaviazala prispieť sumou 70 miliónov eur na odsoľovaciu stanicu a ďalších 7,1 milióna eur dá na náklady na jej spravovanie.