Výstava AGROKOMPLEX 2018 – návrat k prírode a tradíciám Foto: AGROKOMPLEX 2017 Foto: AGROKOMPLEX 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 2. augusta (OTS) - Táto výstava je o pôde, rastlinách a živočíchoch, Agrokomplex je o Slovensku. Je to sviatok poľnohospodárov, zdravých potravín, milovníkov prírody a hlavne moderného životného štýlu – návrat k prírode a tradíciám. Zároveň je i spoločenskou udalosťou a stále sa zvyšujúci počet návštevníkov svedčí o jej obľúbenosti. Pre odbornú verejnosť je pripravená diskusia na témuPozornosť sa upriami najmä na našu národnú špecialitu – Spišské párky. Ich pikantná chuť, šťavnatosť a lahodný zvuk po zahryznutí privodia návštevníkom festivalu gurmánsky zážitok. Vaše chuťové poháriky určite potešia i ďalšie tradičné špeciality.Novinkou výstavy je, na ktorom sa predstavia spoločnosti a organizácie venujúce sa praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Podujatie spestrí kvalitný odborný program, filmová produkcia i atrakcie pre najmenších návštevníkov. Téma plytvania potravinami a spracovanie bioodpadu sa odprezentuje prostredníctvom ekologických projektov v pavilóne B.Nádherné jedince tradičných hospodárskych zvierat predvedú špeciálne chovateľské zväzy, ktoré v rámciponúknu i odborné poradenstvo. Prvý krát sa hodnotia zvieratá priamo pred verejnosťou. Pastvou pre oči sú vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, westernové vystúpenia či furmanské preteky v ťažkom ťahu.ponúkne expozíciu malých hospodárskych zvierat vrátane mláďat, súťaže a kvízy, ktoré sú veľkým lákadlom predovšetkým pre deti.O kvalitách slovenskej produkcie na vlastné oči Vás presvedčí viac ako 20 vystavovateľov, držitelia ocenenia, slovenskí farmári, ľudoví remeselníci i výstava tradičných slovenských produktov. Ťahákom výstavy je aj tento rok jedinečný interaktívny pavilón F s témou „“ prezentujúci rôzne oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva hravou formou. Cukrári predvedú svoje umenie v pavilóne C, v ktorom súťažia o titul „“ na tému Slovenské tradície a folklór.patria prezentácii nových vyšľachtených odrôd rastlinnej výroby z produkcie ÚKSUP v rámci „“, doplnené o predaj záhradkárskych potrieb. V priľahlom pavilóne M3 spoznáte počas výstavy „“ a „“ najkrajšie kúsky úrody. Pre potreby návštevníkov tuposkytuje prednášky a poradenstvo či súťaž v aranžovaní.Kolorit výstavy sprevádza piskot parnej lokomotívy z poľnej železnice.sa postarajú o nádych minulosti preteky v tradičnom spôsobe kosenia „Senobranie“, traktorparáda a 3. ročník súťaže Rezbárske bzučanie – súťaž vo vyrezávaní do klátov. Celý program múzea sa odohráva v prostredí historického skanzenu.Výstava Agrokomplex je už od nepamäti tiež spoločenskou udalosťou. Kultúrnu zložku výstavy vytvárajú vystúpenia folklórnych súborov a ľudových hudobných skupín. Medzi novinkami na výstave nechýbajú ani, ale napríklad aj tradičné nadrozmerné 14 metrové akvárium plné rýb. Slovenský rybársky zväz pripravuje pre návštevníkovspojený s rôznymi súťažami.Nenechajte si ujsť toto jedinečné podujatie a príďte v dňoch 16. až 19. augusta 2018 na výstavisko do Nitry. Teší sa na Vás viac ako 650 vystavovateľov na ploche vyše 55 000 m2 s ponukou a ochutnávkami svojich výrobkov.Viac informácií: https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2018/detail/aktuality/