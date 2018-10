EÚ poskytne vláde Somálska 100 miliónov eur na dobudovanie štátnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. októbra (TASR) - Európska únia a Somálsko v nedeľu podpísali dohodu, podľa ktorej Únia prispeje do somálskeho štátneho rozpočtu sumou 100 miliónov eur počas nasledujúceho dva a pol roka. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK).Komisia pripomenula, že tieto finančné prostriedky podporia reformy somálskej spolkovej vlády zamerané na budovanie zjednoteného federálneho štátu. Podľa stanoviska exekutívy EÚ je Somálsko na pozitívnej ceste k stabilite a rastu.Dátum podpisu sa zhoduje s prvým výročím najhoršieho teroristického útoku v Somálsku, pri ktorom v Mogadiše zahynulo viac ako 500 ľudí. Pri tejto príležitosti eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica skonštatoval, že podporením somálskeho rozpočtu EÚ preukazuje dôveru v somálske štátne inštitúcie. Upozornil, že európska finančná pomoc prichádza v čase, keď región Afrického rohu prechádza bezprecedentnými zmenami.EÚ zohráva vedúcu úlohu v rámci medzinárodného spoločenstva podporujúceho Somálsko. V júli 2018 sa v Bruseli konalo fórum o partnerstve so Somálskom, kde EÚ vystupovala ako spoluorganizátor podujatia, na ktorom bola na podporu tejto africkej krajiny zmobilizovaná viac ako jedna miliarda eur.V septembri Svetová banka (SB) rozhodla o pôžičke vo výške 80 miliónov amerických dolárov pre Somálsko. Zapojenie EÚ, Medzinárodného menového fondu (MMF) a SB má pomôcť urýchliť národné reformy a tiež proces zameraný na získanie zvýhodnených úverov a odpustenie dlhov.Zo sumy 100 miliónov eur pôjde najväčšia časť - 92 miliónov - v prospech rozpočtu federálnej vlády a zvyšných osem miliónov eur je určených na budovanie kapacít pre federálne a štátne orgány a dozorné inštitúcie.Komisia upozornila, že vyplácanie finančných prostriedkov sa bude dôkladne monitorovať prostredníctvom politického dialógu, pravidelného hodnotenia dosiahnutého pokroku a osobitnými ochrannými opatreniami.