Ministerstvo zdravotníctva počíta s bojnickou nemocnicou

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Andrea Kalavská navštívila Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 15. októbra 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Bojnice 15. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR naďalej počíta s fungovaním Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Plánovaná stratifikácia by jej v konečnom dôsledku podľa ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) pomôcť. Uviedla to po svojom pondelňajšom rokovaní na pôde bojnickej nemocnice.doplnila Kalavská s tým, že je tam priestor na veľké rozšírenie.Nové zaradenie NsP Prievidza však ešte nevedela špecifikovať, má byť podľa nej výsledkom analýzy a rokovaní s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý je zriaďovateľom, odbornými spoločnosťami a zamestnancami NsP.ozrejmila ďalej šéfka rezortu zdravotníctva.Bojnická nemocnica má dlhodobo problémy s nedostatočnými platbami za výkony, napomôcť k vyriešeniu by tomu mal podľa Kalavskej systém DRG, ktorý rezort zdravotníctva zavádza, pričom rozsah platieb chce riešiť aj priamo s poisťovňou.zhrnula vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková. Od novej stratifikácie TSK podľa nej očakáva, že sa s regionálnymi nemocnicami naďalej počíta a očakáva aj ich ďalší rozvoj.TSK bude naďalej investovať do všetkých troch svojich nemocníc, v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave, keďže sú veľmi dôležité a potrebné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji, skonštatoval Baška (Smer-SD).konkretizoval s tým, že zrekonštruovaný a zmodernizovaný urgentný príjem by mala mať NsP v Bojniciach do 30. júna 2020. Od budúceho školského roka tiež v Prievidzi vznikne nová stredná zdravotnícka škola, pripomenul predseda TSK.