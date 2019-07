EÚ pripomenula výročie spoločného vyhlásenia Juncker - Trump o obchode

Donald Trump (vpravo) a Jean-Claude Juncker počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone 25. júla 2018, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok pripomenula prvé výročie spoločného vyhlásenia jej predsedu Jeana-Clauda Junckera a amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým sa začala nová etapa vzťahov medzi USA a Európskou úniou.Pred rokom 25. júla 2018 sa Juncker a Trump dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorej spolupredsedajú eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová a americký minister obchodu Robert Lighthizer.Komisia vo štvrtkovej správe o implementácii spoločného vyhlásenia EÚ - USA uviedla, že v priebehu jedného roka sa uskutočnilo niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré posunuli transatlantické obchodné vzťahy v hodnote biliónov amerických dolárov na vyššiu úroveň.Šéf EK pri tejto príležitosti povedal, že EÚ plní to, na čom sa s prezidentom Trumpom dohodol vlani.uviedol Juncker v správe pre médiá.Podľa správy eurokomisie od júla 2018 EÚ významne zvýšila svoj dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov - o viac ako 367 %. V roku 2019 odišla do EÚ jedna tretina všetkých amerických vývozov LNG. V praxi to vyzerá tak, že USA sú tretím najväčším dodávateľom LNG pre EÚ, zatiaľ čo EÚ sa stala hlavným cieľom vývozu LNG z USA.Správa tiež naznačila, že dovoz sójových bôbov z USA sa od júla 2018 do júna 2019 zvýšil takmer o 100 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Američania sú v súčasnosti dodávateľom sójových bôbov číslo 1 v Európe a na základe rozhodnutia EK z 29. januára 2019 USA môžu aj naďalej rozširovať tento trh - predávaním sóje pre biopalivá.Rada EÚ (členské krajiny) v apríli tohto roku udelila eurokomisii oprávnenie na začatie rozhovorov s USA o odstránení ciel na priemyselný tovar. Hoci zatiaľ nebolo možné začať rokovania v tejto oblasti z dôvodu rozdielnych cieľov na oboch stranách, Únia je pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi v súlade s dohodami medzi Junckerom a Trumpom z júla 2018.Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti noriem, EÚ predložila americkej strane svoje návrhy na prehĺbenie spolupráce v strategických odvetviach, najmä v tých, ktoré sa týkajú nových technológií, ako sú 3D tlač, robotika a prepojené vozidlá. Významný pokrok sa už dosiahol v oblasti farmaceutických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a kybernetickej bezpečnosti.Správa EK poukázala aj na to, že Únia a USA sa zaviazali zisťovať a riešiť deformácie spôsobené nekalými obchodnými praktikami, ktoré narúšajú trh. Spolu s Japonskom obaja partneri predložili na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) spoločný návrh na zlepšenie dodržiavania požiadaviek transparentnosti zo strany členov tejto organizácie. Očakáva sa, že trojstranný proces EÚ - USA - Japonsko povedie k zrodu návrhov pre nové pravidlá týkajúce sa priemyselných dotácií a štátnych podnikov.Do rámca zlepšenej hospodárskej spolupráce medzi EÚ a USA spadá podľa správy eurokomisie aj nedávna dohoda o zrušení colných bariér na vývoz amerického hovädzieho mäsa bez hormonálnej úpravy na trh EÚ.EÚ aj naďalej presviedča Washington o potrebe ukončenia vlani zavedených colných sadzieb pre oceľ a hliník z európskych krajín, čo by podľa Bruselu bolo prospešné pre obe strany.Komisia upozornila, že Spojené štáty a EÚ, ako najväčší ekonomický vzťah na svete, majú dvojstranný obchodný vzťah vo výške jedného bilióna dolárov ročne. To znamená, že každý deň hodnota obojsmerných obchodných tokov prevyšuje sumu troch miliárd eur. Spoločne oba bloky vytvárajú takmer 50 % celosvetového hrubého domáceho produktu.