Video: Vynálezca flyboardu chcel preletieť cez Lamanšský prieliv, ale narazil do lode

Na lodi mal doplniť palivo

Výročie prvého preletu na lietadle

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2019 (Webnoviny.sk) - Francúzskemu vynálezcovi a dobrodruhovi Frankymu Zapatovi sa vo štvrtok nepodaril pokus preletieť cez Lamanšský prieliv na svojom vynáleze - vznášadle, ktoré nazýva flyboard.Po dôsledných prípravách Zapata vzlietol z francúzskej prímorskej dedinky Sangatte a za zhruba 20 minút chcel preletieť 36 kilometrov až do oblasti anglického Doveru.Podľa jeho hovorkyne Anny Venekas však po tom, ako klesol, aby mohol dotankovať palivo, narazil na problém. "Prelet je zrušený," uviedla pre agentúru The Associated Press Venekas s tým, že Zapata "je v poriadku".Zapata, ktorý mal na sebe pohonný zdroj naplnený kerozínom, plánoval dotankovať palivo na lodi v polovici cesty. Vynálezca podľa televízie CNews, ktorá citovala jemu blízkych ľudí, do lode narazil a spadol do vody.Let si Zapata naplánoval tak, aby sa uskutočnil na 110. výročie prvého preletu ponad Lamanšský prieliv na lietadle, ktorý sa podaril francúzskemu letcovi Louisovi Blériotovi. Aj on vzlietol, po niekoľkých neúspešných pokusoch, zo Sangatte a pláž, odkiaľ vyštartoval Zapata, nesie jeho meno.Štyridsaťročný Zapata ohúril ľudí so svojím flyboardom 14. júla počas vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa dobytia Bastily, keď sa vznášal nad parížskym bulvárom Champs-Elysées.Flyboard je vznášadlo podobné dronu, ktoré má päť motorov a dokáže letieť rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu. Človek na ňom počas letu stojí, a keďže je to pomerne malé zariadenie, z diaľky to môže vyzerať, akoby človek letel sám od seba, bez pomoci akéhokoľvek stroja.