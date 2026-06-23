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23. júna 2026
EÚ privíta delegáciu Talibanu, s Afganistanom chce rokovať o návrate neúspešných žiadateľov o azyl
Stretnutie vyvolalo kritiku ľudskoprávnych aktivistov, Európska komisia tvrdí, že rozhovory neznamenajú uznanie vlády Talibanu. Delegácia vládnuceho afganského hnutia ...
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Delegácia vládnuceho afganského hnutia Taliban má v utorok pricestovať do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi Európskej únie (EÚ) o návrate neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu.
Európska komisia (EK) pozvala zástupcov Talibanu v rámci snahy sprísniť boj proti nelegálnej migrácii a zvýšiť počet deportácií, hoci režim v Kábule naďalej oficiálne neuznáva.
Belgicko ako hostiteľská krajina európskych inštitúcií udelilo piatim členom delegácie jednodňové víza platné len na jeho území. Podľa belgických úradov im predchádzala bezpečnostná previerka.
Ostrá kritika
Plánované rokovania vyvolali ostrú kritiku ľudskoprávnych organizácií, ktoré upozorňujú, že dialóg s Talibanom môže oslabiť dôveryhodnosť EÚ v oblasti ochrany ľudských práv.
„Krajiny EÚ podkopávajú svoju dôveryhodnosť, keď na jednej strane odsudzujú zneužívanie práv zo strany Talibanu a na druhej s ním spolupracujú pri nútených návratoch Afgancov,“ uviedla Ferešta Abbásíová z organizácie Human Rights Watch (HRW).
Brusel nemá inú možnosť
Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner už skôr obhajoval kontakty s Talibanom tým, že Brusel nemá inú možnosť, ak chce riešiť návrat migrantov bez práva na pobyt.
Podľa EK sa pripravované návraty týkajú predovšetkým osôb odsúdených za závažné trestné činy alebo predstavujúcich bezpečnostné riziko.
„Pozornosť členských štátov sa sústreďuje najmä na osoby, ktoré spáchali závažné trestné činy alebo predstavujú bezpečnostnú hrozbu,“ uviedol hovorca EK Markus Lammert.
Brutálny režim
Od návratu Talibanu k moci v roku 2021 väčšina členských štátov EÚ uzavrela svoje veľvyslanectvá v Kábule.
Organizácie na ochranu ľudských práv upozorňujú, že návraty migrantov do Afganistanu vyvolávajú vážne právne aj etické otázky vzhľadom na pokračujúcu humanitárnu krízu a rozsiahle porušovanie práv žien a dievčat.
Zdroj: SITA.sk - EÚ privíta delegáciu Talibanu, s Afganistanom chce rokovať o návrate neúspešných žiadateľov o azyl © SITA Všetky práva vyhradené.
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