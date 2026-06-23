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23. júna 2026
Brusel narazil na hlas ľudu. Európsky parlament vystavil reforme tabakových daní dvojitú stopku
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Fajčenie Nikotín nikotínové vrecúška nikotínové výrobky Spotrebné dane Tabak Tabakové výrobky Zahrievaný tabak
Po odpore členských štátov odmietli návrh Bruselu aj priamo volení zástupcovia občanov Európskej únie. Európsky ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Po odpore členských štátov odmietli návrh Bruselu aj priamo volení zástupcovia občanov Európskej únie.
Európsky parlament vyslal Európskej komisii nečakane silný odkaz v spore o budúcnosť zdaňovania tabakových a nikotínových výrobkov. Hlasovanie o reforme spotrebných daní z dielne Bruselu skončilo dvojitým neúspechom a europoslanci napokon vyzvali komisiu aby návrh stiahla. Informoval o tom portál EU News s odvolaním sa na text schválený Európskym parlamentom.
Výsledok podľa médií predstavuje jeden z najvýraznejších prejavov nesúhlasu s politikou Bruselu od predstavenia reformy. "Výzva na stiahnutie návrhu demonštruje široký odpor, naprieč politickým spektrom. Táto koalícia neváhala otvorene spochybniť prístup Európskej komisie," konštatuje EU News.
Hlasovaniu predchádzalo niekoľkomesačné hľadanie kompromisu. Európska komisia pôvodne navrhovala výrazné zvýšenie minimálnych sadzieb spotrebných daní. Zároveň chcela po prvýkrát harmonizovať aj dane na ďalšie výrobky vrátane elektronických cigariet, nikotínových vrecúšok či zahrievaného tabaku.
Návrh však od začiatku narážal na vlnu nevôle viacerých členských štátov. Obavou bolo najmä to, že daňové zaťaženie naprieč úniou by sa približovalo k úrovniam krajín s najvyšším zdanením a nezohľadňovalo by tak kúpnu silu jednotlivých štátov. Okrem sociálnych dopadov zaznievali aj obavy z ohrozenia zamestnanosti, konkurencieschopnosti či nárastu nelegálneho trhu.
Cyperské predsedníctvo sa preto rozhodlo pripraviť nový kompromisný návrh, podľa ktorého mali dane rásť miernejším tempom. Snaha zmierniť rozpory však napokon vyústila do patovej situácie. Hoci kompromisnú verziu podporil aj parlamentný výbor pre hospodárske a menové veci (ECON), poslanci ju odmietli tesným rozdielom dvanástich hlasov.
To vydláždilo cestu k hlasovaniu o pôvodnom návrhu, ktoré sa nakoniec skončilo drvivým neúspechom – proti návrhu hlasovalo 439 europoslancov, za bolo 181 poslancov a 38 sa zdržalo hlasovania.
Fakt, že plénum nakoniec neprijalo ani jednu z možností, podľa pozorovateľov ukazuje, že odpor voči reforme bol medzi volenými zástupcami Európanov ešte silnejší, než sa pôvodne očakávalo.
Jednou zo sporných tém bolo zdaňovanie alternatívnych nikotínových výrobkov. Kritici návrhu argumentovali, že Európska únia by mala viac zohľadňovať rozdiely v rizikovosti jednotlivých kategórií výrobkov, vedecké dôkazy a skúsenosti krajín, ktoré dosiahli výrazný pokles fajčenia prostredníctvom bezdymových alternatív. Medzi najvýraznejších odporcov patrí Švédsko, ktoré odmieta výraznejšie zvyšovanie dane na nikotínové vrecúška a argumentuje ich úlohou pri znižovaní miery fajčenia.
Spor sa tak postupne posunul od otázky výšky daní aj k širšej debate o princípoch, na ktorých má byť budúca európska politika v oblasti tabaku a nikotínu postavená. Potvrdzujú to aj slová europoslanca Marca Falconeho, ktorý bol spravodajcom návrhu.
"Otázka spotrebných daní z tabakových výrobkov sa ľahko stáva predmetom ideologických interpretácií a zároveň podlieha vplyvu rozdielnych národných záujmov a citlivostí," uviedol pre EU News. V ďalšej debate tak bude dôležité hľadať rovnováhu medzi cieľmi verejného zdravia a špecifikami jednotlivých členských štátov.
Ako pripomína portál linkiesta.it, po výhradách Európskeho parlamentu voči iniciatíve za "prostredie bez dymu", ktorá mala výrazne rozšíriť obmedzenia fajčenia a používania alternatívnych nikotínových výrobkov vo vonkajších priestoroch, ide už o druhý prípad za menej ako dva roky, keď europoslanci zaujali kritický postoj k návrhu Komisie v oblasti tabakovej a nikotínovej politiky.
Hoci stanovisko Európskeho parlamentu nie je pri daňových otázkach právne záväzné a konečné slovo majú členské štáty, výsledok hlasovania výrazne komplikuje ďalší postup.
Po neúspechu počas cyperského predsedníctva sa agenda od júla presúva pod vedenie Írska.
"Spis teraz putuje do Rady EÚ, orgánu združujúceho zástupcov národných vlád, kde sa bude vyžadovať jednomyseľnosť členských štátov. Hlasovanie by mohlo mať vplyv aj na budúcu revíziu smernice o tabakových výrobkoch," uzatvára Linkiesta.
Zdroj: SITA.sk - Brusel narazil na hlas ľudu. Európsky parlament vystavil reforme tabakových daní dvojitú stopku © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament vyslal Európskej komisii nečakane silný odkaz v spore o budúcnosť zdaňovania tabakových a nikotínových výrobkov. Hlasovanie o reforme spotrebných daní z dielne Bruselu skončilo dvojitým neúspechom a europoslanci napokon vyzvali komisiu aby návrh stiahla. Informoval o tom portál EU News s odvolaním sa na text schválený Európskym parlamentom.
Výsledok podľa médií predstavuje jeden z najvýraznejších prejavov nesúhlasu s politikou Bruselu od predstavenia reformy. "Výzva na stiahnutie návrhu demonštruje široký odpor, naprieč politickým spektrom. Táto koalícia neváhala otvorene spochybniť prístup Európskej komisie," konštatuje EU News.
Dvojitá stopka
Hlasovaniu predchádzalo niekoľkomesačné hľadanie kompromisu. Európska komisia pôvodne navrhovala výrazné zvýšenie minimálnych sadzieb spotrebných daní. Zároveň chcela po prvýkrát harmonizovať aj dane na ďalšie výrobky vrátane elektronických cigariet, nikotínových vrecúšok či zahrievaného tabaku.
Návrh však od začiatku narážal na vlnu nevôle viacerých členských štátov. Obavou bolo najmä to, že daňové zaťaženie naprieč úniou by sa približovalo k úrovniam krajín s najvyšším zdanením a nezohľadňovalo by tak kúpnu silu jednotlivých štátov. Okrem sociálnych dopadov zaznievali aj obavy z ohrozenia zamestnanosti, konkurencieschopnosti či nárastu nelegálneho trhu.
Cyperské predsedníctvo sa preto rozhodlo pripraviť nový kompromisný návrh, podľa ktorého mali dane rásť miernejším tempom. Snaha zmierniť rozpory však napokon vyústila do patovej situácie. Hoci kompromisnú verziu podporil aj parlamentný výbor pre hospodárske a menové veci (ECON), poslanci ju odmietli tesným rozdielom dvanástich hlasov.
To vydláždilo cestu k hlasovaniu o pôvodnom návrhu, ktoré sa nakoniec skončilo drvivým neúspechom – proti návrhu hlasovalo 439 europoslancov, za bolo 181 poslancov a 38 sa zdržalo hlasovania.
Fakt, že plénum nakoniec neprijalo ani jednu z možností, podľa pozorovateľov ukazuje, že odpor voči reforme bol medzi volenými zástupcami Európanov ešte silnejší, než sa pôvodne očakávalo.
Spor o budúcnosť
Jednou zo sporných tém bolo zdaňovanie alternatívnych nikotínových výrobkov. Kritici návrhu argumentovali, že Európska únia by mala viac zohľadňovať rozdiely v rizikovosti jednotlivých kategórií výrobkov, vedecké dôkazy a skúsenosti krajín, ktoré dosiahli výrazný pokles fajčenia prostredníctvom bezdymových alternatív. Medzi najvýraznejších odporcov patrí Švédsko, ktoré odmieta výraznejšie zvyšovanie dane na nikotínové vrecúška a argumentuje ich úlohou pri znižovaní miery fajčenia.
Spor sa tak postupne posunul od otázky výšky daní aj k širšej debate o princípoch, na ktorých má byť budúca európska politika v oblasti tabaku a nikotínu postavená. Potvrdzujú to aj slová europoslanca Marca Falconeho, ktorý bol spravodajcom návrhu.
"Otázka spotrebných daní z tabakových výrobkov sa ľahko stáva predmetom ideologických interpretácií a zároveň podlieha vplyvu rozdielnych národných záujmov a citlivostí," uviedol pre EU News. V ďalšej debate tak bude dôležité hľadať rovnováhu medzi cieľmi verejného zdravia a špecifikami jednotlivých členských štátov.
Ako pripomína portál linkiesta.it, po výhradách Európskeho parlamentu voči iniciatíve za "prostredie bez dymu", ktorá mala výrazne rozšíriť obmedzenia fajčenia a používania alternatívnych nikotínových výrobkov vo vonkajších priestoroch, ide už o druhý prípad za menej ako dva roky, keď europoslanci zaujali kritický postoj k návrhu Komisie v oblasti tabakovej a nikotínovej politiky.
Hoci stanovisko Európskeho parlamentu nie je pri daňových otázkach právne záväzné a konečné slovo majú členské štáty, výsledok hlasovania výrazne komplikuje ďalší postup.
Po neúspechu počas cyperského predsedníctva sa agenda od júla presúva pod vedenie Írska.
"Spis teraz putuje do Rady EÚ, orgánu združujúceho zástupcov národných vlád, kde sa bude vyžadovať jednomyseľnosť členských štátov. Hlasovanie by mohlo mať vplyv aj na budúcu revíziu smernice o tabakových výrobkoch," uzatvára Linkiesta.
Zdroj: SITA.sk - Brusel narazil na hlas ľudu. Európsky parlament vystavil reforme tabakových daní dvojitú stopku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Fajčenie Nikotín nikotínové vrecúška nikotínové výrobky Spotrebné dane Tabak Tabakové výrobky Zahrievaný tabak
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