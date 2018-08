EÚ sa nedomnieva, že už nastal čas na návrat sýrskych utečencov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. augusta (TASR) - Európska únia sa nedomnieva, že Sýria je už dostatočne bezpečná na návrat utečencov. Uviedli to bruselskí predstavitelia v súvislosti so snahou Ruska presadiť, aby sa utečenci vrátili do vojnou spustošenej krajiny a aby medzinárodné spoločenstvo vyčlenilo peniaze na jej obnovu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s tým, že o celej veci budú ešte tento týždeň rokovať ministri zahraničných vecí štátov EÚ.Predstavitelia EÚ očakávajú, že Únia sa bude aj naďalej držať svojej línie neponúkať peniaze na rekonštrukciu, pokým sa sýrsky prezident Bašár Asad, podporovaný ruskou a iránskou armádou, nepodelí o moc s opozíciou.Ruský prezident Vladimir Putin pred nedávnym rokovaním s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou uviedol, že všetko by sa malo spraviť pre to, aby sa sýrski utečenci mohli vrátiť.povedal jeden z predstaviteľov Bruselu.EÚ podporovala vo vojne sýrske opozičné skupiny. Mnohostranný konflikt trvá už viac ako sedem rokov, a to do veľkej miery preto, lebo globálne a regionálne veľmoci sa nevedia zhodnúť na tom, ako ho ukončiť, dodáva Reuters.