V Prahe museli po anonymnej hrozbe evakuovať obchodné centrum

Ilustračná snímka. Foto: Facebook - Policie České republiky Foto: Facebook - Policie České republiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. augusta (TASR) - Obchodné centrum Nový Smíchov v Prahe a viaceré prevádzky v jeho okolí evakuovala v pondelok popoludní polícia, ktorá dočasne uzavrela aj okolité ulice a stanice metra. Električkové súpravy lokalitou iba prechádzali, avšak nezastavovali.Príčinou policajnej akcie bola anonymná hrozba, podľa ktorej sa mal v centre nachádzať nástražno-výbušný systém.Na miesto dorazili príslušníci rôznych zložiek záchranného systému, ako aj pyrotechnici a psovodi so špeciálne vycvičenými psami, ktorí rozsiahle centrum v súčasnosti prehľadávajú. S jeho opätovným sprístupnením verejnosti sa už v pondelok neráta. Informovali o tom české médiá a internetové servery.Policajti v čase 18.00 h-19.00 h sprejazdnili opäť križovatku pri centre známom aj pod hovorovým názvom Anděl odvodenom od názvu neďalekej križovatky. Otvorili aj vchody do staníc metra, avšak do uzavretej oblasti nevpúšťajú zatiaľ ani občanov, ktorí tam žijú. V nej sa nachádza aj kino, v ktorom zrejme zrušili i naplánovanú premiéru.Vodiči, ktorí majú zaparkované vozidlá v garáži nákupného centra, si pre ne budú môcť prísť v utorok, pričom nebudú musieť platiť parkovné.