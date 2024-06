EÚ sa pred voľbami pripravuje na zahraničné dezinformácie, najväčšiu propagandu očakáva od Ruska

Prudký nárast dezinformácií

5.6.2024 (SITA.sk) - Občania Európskej únie budú od štvrtka voliť zákonodarcov do Európskeho parlamentu . Únia sa však v súvislosti s touto akciou pripravuje na dezinformácie v online priestore, ktorým bude s najväčšou pravdepodobnosťou čeliť. Očakáva sa, že poškodiť Únii bude chcieť predovšetkým Rusko snažiace sa šíriť svoju propagandu do členských štátov bloku.V dovedna 27 krajinách - od Portugalska po Fínsko, od Írska po Cyprus - si približne 360 miliónov ľudí bude mať od štvrtka do nedele možnosť vybrať 720 poslancov Európskeho parlamentu pre nasledujúce päťročné funkčné obdobie.V ostatných mesiacoch experti zaznamenali prudký nárast množstva a kvality falošných správ a dezinformácií namierených proti EÚ, ktoré sa šíria v členských krajinách. Odborníci tiež varovali, že šírenie falošných správ pomohla urýchliť aj umelá inteligencia , čo prináša obavy, že klamanie voličov bude jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.V oblasti dezinformácií najviac viny padá na hlavy Rusov, ktorým v miernejšej forme konkurujú Číňania, aj keď je ťažké priniesť jasné dôkazy pri takýchto aktivitách."Kampane podporované Ruskom, ktoré zaplavujú informačný priestor EÚ klamlivým obsahom, sú hrozbou pre spôsob, akým sme boli zvyknutí viesť naše demokratické diskusie, najmä v časoch volieb," varoval v pondelok šéf európskej diplomacie Joseph Borrell Povedal, že ruské snahy o "manipuláciu s informáciami" sa opierajú o rastúce využívanie prieniku sociálnych médií "a lacných operácií s pomocou umelej inteligencie".Roboty sa podľa neho používajú na presadzovanie ohováracích kampaní proti európskym politickým lídrom, ktorí kritizujú ruského vodcu Príkladov dezinformácií súvisiacich s voľbami už bolo v EÚ viacero, vrátane Slovenska. Len niekoľko dní pred minuloročnými parlamentnými voľbami na Slovensku sa internetovým priestorom šírili zvukové nahrávky vytvorené umelou inteligenciou, v ktorých hlas kandidáta hovoril o plánoch zmanipulovať voľby.