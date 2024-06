Nemecko má najviac oprávnených voličov v eurovoľbách, najnižšie počty sa očakávajú na Malte či Cypre

5.6.2024 (SITA.sk) - V európskych voľbách, ktoré sa uskutočnia od 6. do 9. júna, môže v rámci členských štátov hlasovať najviac ľudí v Nemecku. Ako informuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat , ktorý čerpal informácie z národných štatistických úradov, v Nemecku sa očakáva 65,1 milióna oprávnených voličov.Za ním nasledujú Francúzsko s 50,7 milióna ľudí a Taliansko, ktoré má 47,3 milióna oprávnených voličov. Najnižšie počty sa očakávajú na Malte (0,4 milióna), v Luxembursku (0,5 milióna) a na Cypre (0,7 milióna).Nemecko má prvenstvo aj v počte očakávaných prvovoličov, ktorých by mohlo byť až 5,1 milióna. Vo Francúzsku štatistiky ukazujú 4,5 milióna prvovoličov a v Taliansku 2,8 milióna ľudí. Najnižší počet prvovoličov sa očakáva na Malte (26-tisíc ľudí), na Cypre (59-tisíc) a v Estónsku (70-tisíc).Najväčší podiel prvovoličov zo všetkých voličov sa očakáva v Belgicku (9,8%), vo Francúzsku (9%) a na Cypre (8,7%). Na Slovensku odhadujú 4,4 milióna oprávnených voličov, pričom 260 800 by mohli byť prvovoliči.