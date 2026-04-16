 Štvrtok 16.4.2026
 Meniny má Dana, Danica
 24hod.sk    Zo zahraničia

15. apríla 2026

EÚ sa stala globálnym centrom nelegálnej výroby cigariet, ukázala správa Euromonitoru


Tagy: Fajčenie Falšované cigarety

Európska únia sa za poslednú dekádu stala globálnym centrom výroby a spotreby falšovaných cigariet. Kým v iných regiónoch sveta zostáva podiel falzifikátov na celkovej spotrebe relatívne nízky, v EÚ ich objem od roku 2015 „konzistentne a agresívne rastie."



gettyimages 1133345196 676x451 16.4.2026 (SITA.sk) - Európska únia sa za poslednú dekádu stala globálnym centrom výroby a spotreby falšovaných cigariet. Kým v iných regiónoch sveta zostáva podiel falzifikátov na celkovej spotrebe relatívne nízky, v EÚ ich objem od roku 2015 „konzistentne a agresívne rastie.“ Vyplýva to z novej analýzy spoločnosti Euromonitor International, podľa ktorej spotreba falšovaných cigariet v EÚ vzrástla z 4,1 miliardy kusov v roku 2015 na 13,4 miliardy kusov v roku 2024.

„Made in EU“ sa mení „Fake it in EU“.


Falšované cigarety sú dnes podľa Euromonitoru najrýchlejšie rastúcim segmentom nelegálneho tabakového trhu v únii a v roku 2024 už tvorili 31,3 percenta celkovej nelegálnej spotreby. „Údaje jasne ukazujú, že EÚ sa stala významným globálnym centrom spotreby aj výroby falšovaných cigariet,“ konštatuje Euromonitor.

Podľa autorov štúdie to znamená, že charakter nelegálneho obchodu sa za poslednú dekádu podstatne zmenil. Kým v minulosti dominovalo pašovanie z tretích krajín, dnes sa čoraz väčšia časť nelegálnej výroby presúva priamo do EÚ.

Tento posun bol podľa autorov analýzy spôsobený kombináciou prudkého rastu spotrebných daní, poklesu kúpnej sily domácností po pandémii a inflačnej vlne, regulačných rozhodnutí vlád, ako aj obmedzovania legálnych alternatív pre dospelých spotrebiteľov. „Kľúčovým faktorom je znižujúca sa dostupnosť legálnych cigariet z pohľadu ceny, ktorá významne prispieva k rastu ponuky aj dopytu po nelegálnych produktoch,“ uvádza Euromonitor.

Bližšie správa konštatuje, že v situácii, keď dane a DPH tvoria v priemere až 82 percent ceny legálnych výrobkov, sa falzifikáty stávajú pre časť spotrebiteľov čoraz atraktívnejšou alternatívou.

Euromonitor  zároveň upozorňuje, že zákazy alebo iné regulačné obmedzenia niektorých bezdymových výrobkov, ako  napríklad zahrievaného tabaku môžu sťažiť legálnu cestu spotrebiteľov pri hľadaní náhrady za cigarety, a tým neúmyselne zvyšovať dopyt po nelegálnych výrobkoch.

Reakcia organizovaného zločinu


Na túto situáciu  dokázali rýchlo reagovať organizované kriminálne skupiny, ktoré presúvajú svoje kapacity a dodávateľské reťazce priamo do srdca EÚ.

Rozsah nelegálnej výroby pritom podľa autorov ukazuje vysokú mieru profesionalizácie. Pri raziách už úrady neodhaľujú len improvizované dielne, ale aj sofistikované prevádzky s viacerými výrobnými linkami, skladmi, ubytovaním pre pracovníkov a v niektorých prípadoch aj vlastnými zdrojmi energie.

Euromonitor zároveň upozorňuje, že nelegálny tabakový trh nie je izolovaný problém. Rovnaké logistické a finančné siete sú často prepojené s ďalšími nelegálnymi aktivitami ako je drogová kriminalita, pranie špinavých peňazí, či obchod so zbraňami a pašovanie migrantov.

Dopady na verejné financie


Dôsledky rozmachu falšovania cigariet v EÚ sú pritom citeľné aj pre verejné financie. Strata členských štátov na spotrebných daniach a DPH mala podľa analýzy len v roku 2024 predstavovať približne 14,9 miliardy eur.

Samotné falšované cigarety predstavovali minimálne 4,23 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 75 percent. „Tieto straty potom bránia schopnosti vlád financovať verejné programy,“ konštatuje Euromonitor.

Najväčší podiel na raste falšovaných cigariet v EÚ mali v období rokov 2015 až 2024 Francúzsko, Maďarsko, Česko, Rumunsko a Holandsko. Spoločne sa podieľali na 68,5 percenta celkového rastu falzifikátov v únii, pričom samotné Francúzsko tvorilo až 57 percent tohto nárastu.

Euromonitor International je analytická spoločnosť sídliaca v Londýne a založená v roku 1972. Poskytuje trhové dáta, spotrebiteľské analýzy a prognózy vo viac ako 100 krajinách sveta. Štúdiu o rozsahu nelegálneho trhu s tabakom vypracovala na základe historických dát z vlastnej platformy a verejne dostupných zdrojov vrátane dát od Eurostatu, Europolu.


Zdroj: SITA.sk - EÚ sa stala globálnym centrom nelegálnej výroby cigariet, ukázala správa Euromonitoru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fajčenie Falšované cigarety
