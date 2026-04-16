Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
15. apríla 2026
Má Ukrajina v budúcnosti vstúpiť do Európskej únie? Slováci v tom majú jasno
Takmer dve tretiny Slovákov nesúhlasia so vstupom Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z prieskumu
16.4.2026 (SITA.sk) - Takmer dve tretiny Slovákov nesúhlasia so vstupom Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.
Na otázku „Má Ukrajina v budúcnosti vstúpiť do EÚ?” odpovedalo 64 percent opýtaných záporne. Ďalších 29 percent respondentov súhlasí s budúcim vstupom Ukrajiny do EÚ a sedem percent opýtaných odpovedať nevedelo. Prieskum bol realizovaný v dňoch 20. až 27. marca, na vzorke 1 038 respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Má Ukrajina v budúcnosti vstúpiť do Európskej únie? Slováci v tom majú jasno © SITA Všetky práva vyhradené.
