EÚ tlačí na Švajčiarsko, aby potvrdilo novú bilaterálnu zmluvu

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) vyvíjala väčší tlak na Švajčiarsko, aby potvrdilo novú bilaterálnu zmluvu o upevnení vzájomných väzieb. Pohrozila helvétskej republike ukončením cezhraničného obchodovania s cennými papiermi v závere roka, ak nedosiahnu dohodu.Eurokomisár pre susedskú politiku a rozšírenie bloku Johannes Hahn pre noviny Neuen Zürcher Zeitung povedal, že sa kráti čas na dosiahnutie dohody, o ktorú sa Brusel snaží už desať rokov.povedal Hahn,Európska komisia minulý rok súhlasila, že bude uznávať pravidlá obchodovania so švajčiarskymi burzami do konca roka 2018. Ale spojila toto predĺženie výnimky s pokrokom na rokovaniach o zmluve so Švajčiarskom, ktoré nie je členom EÚ.Na otázku, čo sa stane s obchodovaním s cennými papiermi, ak sa do konca októbra nedosiahne nová bilaterálna dohoda, Hahn povedal: "Úprimne si nedokážem predstaviť, že predĺžime výnimku o ďalší rok."Objem obchodov na švajčiarskych burzách by sa mohol znížiť o 70 až 80 %, ak by EÚ odmietla uznať švajčiarske burzové pravidlá za rovnocenné s normami EÚ. To v júni prinútilo švajčiarsku vládu vypracovať krízové plány, na základe ktorých by v rámci odvety zakázala obchodovanie so švajčiarskymi akciami na burzách v EÚ.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker minulý týždeň tiež vyzval Bern, aby rýchlo dokončil rokovania s Bruselom. Pripomenul, že čas sa kráti, keďže Únia sa musí sústrediť na krízovú fázu rozhovorov o brexite.Švajčiarska vláda má však problémy s vlastným prístupom k rokovaniam o dohode pre odmietavý postoj nielen krajnej pravice, ktorá je proti EÚ, ale najnovšie aj proeurópskej ľavice.Ľavica nechce ustúpiť od požiadaviek na ochranu švajčiarskych miezd a pracovných podmienok, zatiaľ čo krajná pravica je proti akýmkoľvek dohodám, ktoré by ovplyvnili švajčiarsku suverenitu.Ale Švajčiarsko má na rozdiel od Británie s EÚ uzavretých približne 120 sektorových dohôd, ktoré upravujú vzťahy s jeho najdôležitejším obchodným partnerom a ktoré zostanú platné aj vtedy, keď aktuálne rokovania zlyhajú.Brusel sa pritom snaží dosiahnuť novú zmluvu, ktorá by bola nad týmito dohodami a na základe ktorej by švajčiarska vláda musela pravidelne preberať zmeny v pravidlách jednotného trhu. Taktiež by poskytla účinnejšiu platformu na riešenie sporov.Ak sa dohodu nepodarí uzavrieť, Švajčiarsko tak nezíska väčší prístup na jednotný trh. To bude znamenať koniec nádejam na novú energetickú úniu a mohlo by to tiež ohroziť neobmedzený prístup švajčiarskych firiem, napríklad výrobcov zdravotnej techniky, na európsky trh.