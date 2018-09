V bratislavskej zoo sa v uplynulom období narodili viaceré mláďatá

Zoologická záhrada v Bratislave, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. septembra (TASR) – Zvieracie osadenstvo v bratislavskej zoologickej záhrade (ZOO) sa opäť rozrástlo. Uplynulý august, ale aj terajší september so sebou priniesli narodenie niekoľkých mláďat.Začiatkom augusta sa narodilo samček adaxa núbijského, z radu párnokopytníkov. Jeho typickým znakom sú špirálovité rohy, ktoré majú zväčša dve až tri stočenia, pričom ich tvar je u každého jedinca individuálny. Je to bylinožravec, ktorý dokáže prežiť aj niekoľko mesiacov bez vody, s tým, že čerpá tekutiny primárne z rastlín.priblížila Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava.Adax bol v minulosti bežným druhom antilopy obývajúci piesočné duny v púšťach severnej Afriky. Žil v zmiešaných stádach s 15 až 20 členmi, v súčasnosti sú to skôr dvoj až štvorčlenné skupinky. Od roku 2000 je tento druh zaradený medzi kriticky ohrozené, celkový počet jedincov vo voľnej prírode sa odhaduje na 100.vysvetlila Ritterová.Koncom augusta začali zasa z vakov svojich matiek vykúkať mláďatká kengury červenej. Patrí medzi vačkovce, čo znamená, že mláďatá sa rodia ešte nevyvinuté a hneď po narodení sa presunú do matkinho vaku na bruchu. Ten sa dá prirovnať k inkubátoru.podotkla Ritterová. Tento druh kengury patrí medzi najväčšie. Dokáže skákať rýchlosťou 50 km/hod, pričom skoky sú dlhé aj desať metrov a do výšky dokáže vyskočiť aj tri metre.poznamenala Ritterová. Počas horúčav si vyhrabáva jamy vo vlhkom piesku, kde sa ochladzuje, krv si ochladzuje aj oblizovaním predlaktia.Približne v polovici septembra sa na svet vypýtalo mláďa kulana turkménskeho, teda ázijského divého somára. V súčasnosti patria medzi ohrozené druhy živočíchov.